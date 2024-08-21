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Уважаемый тренер чемпионов мира Герберт хотел продолжить работу в DBB.

 and  Yaroslav Smith
Время чтения 2 минут
Раньше Герберт был национальным тренером.
Раньше Герберт был национальным тренером.

Уважаемый тренер чемпионов мира Герберт хотел продолжить работу в DBB.

Гордон Херберт, тренер по баскетболу, выигравший чемпионат мира, покидает Федерацию баскетбола Германии (DBB). После того, как он завоевал бронзу на чемпионате Европы, победил на чемпионате мира и занял четвертое место в Париже, tenure Херберта с немецкой командой подошла к концу. Во время интервью с "Мир", Херберт объяснил причины своего предстоящего ухода из DBB и команды Баварии, а также кто бы он хотел видеть своим преемником во главе немецкого баскетбола.

Несмотря на интерес к продлению контракта с DBB, переговоры в конечном итоге не увенчались успехом. Проблемой стала нежелание федерации позволить Херберту совмещать роли клубного и национального тренера, чего он хотел в прошлом году.

Херберт, который ранее отказался от роли главного тренера национальной сборной после Олимпиады, теперь работает тренером в клубе Бундеслиги Бавария Мюнхен. Переход в немецкой национальной команде также повлиял на его решение уйти. "Теперь нужно сформировать новую команду, что займет как минимум два года. Но у меня остался всего один год контракта", - объяснил Херберт.

"Меня не консультировали по выбору преемника", - сказал Херберт. DBB выбрал в качестве нового главного тренера испанца Алекса Мумбру. "Я узнал об этом только за ночь до его представления. Меня не спрашивали об этом", - сказал 65-летний Херберт.

Если бы у него была возможность, Херберт выбрал бы в качестве своего преемника одного из своих помощников, Брета Бrielmaiera или Клауса Перваса. Однако, насколько известно Херберту, ни один из них не был приглашен на эту позицию. "Я даже не знаю, были бы они заинтересованы в этой работе", - добавил он.

Деньги не были основной причиной перехода Херберта в Бавария Мюнхен. "Люди думают, что я перехожу в Баварию из-за денег, но это не так. У меня были предложения гораздо выше", - сказал тренер. "Я хотел остаться в Германии и мне нравится работать здесь. Я люблю немецкую культуру".

Несмотря на то, что Херберта не консультировали по выбору преемника, Федерация баскетбола Германии (DBB) назначила в качестве нового главного тренера испанца Алекса Мумбру, оставив Херберта в стороне. Если бы у него была возможность, Херберт предпочел бы видеть своим преемником одного из своих помощников, Брета Бrielmaiera или Клауса Перваса.

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