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"Уважаемый актер "Дней нашей жизни" Дрейк Хогестин прощается в возрасте 70 лет"

Умер актер-ветеран Дрейк Хогеcтин, известный по роли Джона Блэка в мыльной опере «Дни нашей жизни», скончался после борьбы с раком, сообщили родственники в субботу. Ему было 70 лет.

 and  Ann Bradley
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В мыльной опере «Дни нашей жизни» Дрейк Хогъюстн играет роль Джона Блэка.
В мыльной опере «Дни нашей жизни» Дрейк Хогъюстн играет роль Джона Блэка.

"Уважаемый актер "Дней нашей жизни" Дрейк Хогестин прощается в возрасте 70 лет"

С глубокой печалью мы сообщаем о кончине Дрейка Хогестйна. Жизнь подбросила ему трудный мяч с диагнозом рак поджелудочной железы, но он проявил невероятную храбрость и стойкость в борьбе с ним, - говорится в сообщении от семьи Хогестйн, опубликованном на странице Дней наших жизней в Instagram. - Несмотря на невероятное сопротивление, он ушел из жизни, окруженный близкими.

Многочисленные источники, такие как Variety и Hollywood Reporter, подтвердили эту печальную новость.

Трогательное послание семьи описывает Хогестйна как "невероятного мужа, отца, дедушку и актера". В нем подчеркивается его страсть к развлечению аудитории "Дней наших жизней" и сотрудничеству с актерами, съемочной командой и производством шоу.

"Мы любим его и будем скучать каждый день своей жизни", - заканчивается сообщение.

Хогестйн присоединился к актерскому составу "Дней наших жизней" в 1986 году, согласно IMDb.

После подтверждения смерти Дрейка Хогестйна Variety и Hollywood Reporter опубликовали трогательные послания. Трогательное послание семьи отмечает преданность Хогестйна развлечению аудитории "Дней наших жизней", любовь к которой была очевидна в его страсти к актерскому мастерству и сотрудничеству.

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