- Усыновление снова сократилось

Меньше детей и подростков обрели новых родителей в Тюрингии в 2023 году, чем в предыдущем. По данным государственной статистической службы, 47 девочек и 42 мальчика были усыновлены в прошлом году, что на шесть меньше, чем в 2022 году.

Примерно половина детей и подростков, усыновленных в 2023 году, были младше трех лет, 11 человек находились в возрасте от 12 до 18 лет. В примерно половине усыновлений новые родители не были родственниками детей - большинство этих детей были младше шести лет. Дети старшего возраста до 18 лет в основном усыновлялись родственниками или отчимом.

По состоянию на конец 2023 года, 27 детей и подростков все еще ждали усыновления, по сравнению с 18 в предыдущем году. Не было недостатка в заявках на усыновление. По состоянию на конец прошлого года, на каждые 27 детей было около пяти потенциальных приемных родителей. В предыдущем году было около семи потенциальных приемных родителей на каждого ребенка, согласно статистике.

Различные причины могут объяснять, почему, несмотря на явный избыток потенциальных приемных родителей, некоторые дети остаются без семьи, согласно государственной ассоциации опекунов и приемных родителей. Одной из возможных причин является то, что дети имеют различные проблемы, и не все потенциальные родители чувствуют себя способными взять на себя особенно сложную задачу по воспитанию этих детей.

Уменьшение числа усыновлений привело к увеличению числа детей, все еще ожидающих, с 27 в 2023 году по сравнению с 18 в предыдущем году. Несмотря на высокое число заявок на усыновление, старшие дети, как правило, обретали новые семьи через родственников или отчима.

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