- Усыновление близнецов после победы над раком

Ее История Читается Как Почти Невероятный Роман

На теннисном корте Мартина Навратилова (67) побеждала всех и вся. В жизни и любви она почти все потеряла. Затем она встретила и влюбилась в русскую супермодель Юлию Лемігову (52). Сейчас они удочерили двух сыновей и завершили свое семейное счастье. Что делает этот "Брак, Созданный на Небесах", как называет его журнал People?

"Вызовы и Радости для Всех"

"Мы безмерно рады и видим вызовы и радости для всех", - написали Навратилова и Лемігова в кратком заявлении об удочерении своих двух молодых сыновей. Они еще не раскрыли подробности, понятно после драмы последних двух лет. Сейчас они хотят мира в своем новом доме с удочеренными сыновьями, где они также встретят двух дочерей Юлии от предыдущего брака - Эмму и Викторию. По кусочкам, идеальная семейная мозаика складывается в жизни Навратиловой, которая когда-то казалась далекой.

Множественные Победы Навратиловой над Раком

На теннисном корте было легко Мартине Навратиловой подавлять своих соперников. В 80-х и 90-х она установила рекорды, завоевав 167 титулов в одиночном разряде и 177 в парном. Ее агрессивный стиль игры был прост, но эффективен: подача, штурм сетки, воллей, очко.

Но диагнозы рака представляли собой другие виды испытаний. После победы над раком груди в 2010 году, ее двойной диагноз в 2022 году, несомненно, был глубоким шоком: рак горла и снова рак груди. Все планы по удочерению были приостановлены: "Когда вы удочеряете ребенка, это о ребенке. А прямо сейчас все о Мартине и ее выздоровлении", - сказала Лемігова в американском реалити-шоу "Реальные домохозяйки Майами". В июне 2023 года Навратилова наконец объявила, что свободна от рака, открывая путь для удочерения.

Отношения Завершаются в Суде

Мартина Навратилова преодолела бесчисленные, казалось бы, непреодолимые барьеры в своей жизни. Она призналась в любви к женщинам в 1980 году, когда открыла для себя свою сексуальность. Однако ее отношения заканчивались в суде. Она жила с бывшей баскетболисткой Нэнси Либерман (66) несколько лет, позже заплатив ей $120,000 за молчание о их времени вместе. У нее также был роман с писательницей Джуди Нельсон (79), который закончился, по сообщениям, выплатой в $10 миллионов в 1991 году. Навратилова потрясла традиционный теннисный мир, где "настоящие мужчины" носили повязки на запястьях, а "настоящие женщины" носили плиссированные юбки. Она также взбаламутила свою собственную эмоциональную жизнь.

Между Бесп Pasoрнoстью и Любовью

В 1978 году будущая теннисная звезда подала заявление на получение гражданства в США из Чехословакии и первоначально не преуспела, оставив ее без гражданства на некоторое время. В 1980 году ходили слухи о ее романе с американской писательницей Ритой Мэй Браун (79). В 1981 году она наконец получила американское гражданство, но путь к романтическому счастью был все еще долгим.

"Я не фанат тенниса, но я знала, кто она"

В 2000 году их взгляды встретились в баре в Париже: в одном конце стойки сидела Юлия Лемігова, бывшая "Мисс СССР" и топ-модель, в другом конце - Навратилова. "Я моделировала, жила в Париже и встречала всех этих замечательных людей - знаменитостей, королев", - говорит Лемігова. "Я не фанат тенниса, но, конечно, знала, кто она была". В то время она дала Навратиловой знать глазами: "Ты должна подойти ко мне и поговорить со мной". И действительно: это заняло всего несколько секунд, и знаменитая теннисистка стояла перед ней. Но искры между ними не вспыхнули сразу. Пришлось почти десятилетие, чтобы они снова увидели друг друга в 2008 году в Париже. От совместного завтрака дружба переросла в нечто большее. В 2014 году Навратилова сделала Юле публичное предложение на US Open, которое они скрепили свадьбой в декабре того же года.

Дочери Юлии как важная поддержка

С начала их общей любви бывшая топ-модель и легенда тенниса всегда могут рассчитывать на двух сильных сторонников: дочерей Юлии. Когда в 2008 году их спросили "Кто такая Мартина?", она объяснила обеим: "Мартина - тот, кого я люблю. Я не могу представить свою жизнь без нее". "Их глаза стали большими в то время", - говорит Лемігова, а затем Эмма сказала ей: "Я хочу, чтобы она жила с нами". И даже с собственным выходом, ее дочери были полезны: "Когда я увидела, как мои две девочки встали перед своими друзьями и сказали: "Да, у нас есть две матери", я подумала: "О боже. Мои девочки были быстрее меня".

Их свадьба с Навратиловой - актриса Брук Шилдс (59) была свидетельницей на свадьбе - 15 декабря 2014 года также дала много других гомосексуальных пар храбрости, по словам Леміговой. "Я думаю, это важно для пар, подобных нам, чтобы жениться". Усыновление их двух сыновей в настоящее время венчает общую, иногда трудную дорогу знаменитой пары. И нет сомнений, что обе они преуспеют в этом этапе своей жизни.

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