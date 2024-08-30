- Устройство для обеспечения хранения и предупредительный сигнал для пчел.

В недавнем эпизоде "Я знаменитость - Легенды джунглей" (самый свежий эпизод на RTL+, с повтором на RTL на следующий день) полуфинал был полон хаоса джунглей. Оставшиеся шесть участников, Георгина Фleur (34), Джиджи Бирофио (25), Мола Адебиси (51), Кадер Лот (51), Сара Кнаппик (37) и Дэнни Бюchner (46), столкнулись с испытаниями джунглей не только физически, но и умственно, так как признания и тесты были частью расписания. Не все из них прошли в финал.

Осознанное сожаление

Георгина боролась с мыслями о последних днях в джунглях. В откровенном разговоре с Сарой она вспомнила об обратной реакции после публикации фотографии себя с привязанным львом на вечеринке в Дубае в социальных сетях. Георгина утверждала, что частный зоопарк, где, как она believed, содержались животные в плохих условиях, держал животных привязанными только во время посещения посетителями. "Я думала, у них есть замечательные вольеры", - вспомнила она свои первоначальные впечатления. "Я не знала, что они привязаны. Я не жестокий человек, я люблю животных. Это не было преднамеренно".

Ее удивила жесткая реакция. "Я не знаю, почему меня завалили грязью". Угрозы смерти и оскорбительные комментарии напугали ее. "Мои друзья были оскорблены. Люди были слишком экстремальными". Она признала свою ошибку. "Люди совершают ошибки. Я извлекла из этого урок, я не вернусь туда".

Тропическое раздражение и укус пчелы

Простор джунглей начал изматывать участников. Даже когда они ошибочно подумали, что финал близок, еще одна неожиданная ночь в джунглях усилила их раздражение. "Мы все на пределе, это очень плохо", - резюмировала Мола. "Слишком много людей для финала", - заметила Кадер. "Все думают, как друг друга уничтожить". Сара сомневалась в своем положении в лагере. "Я думаю, она не честна со мной, она проголосует за меня 100 процентов", - сказала она о Дэнни. "У нее нет духа борьбы", - ответила Дэнни насчет Сары. Несмотря на свои страхи, Дэнни все еще надеялась на триумфальный конец. "Я хочу победить на этот раз", - плача, сказала она в телефон джунглей. "Я хочу показать, что Дэнни finally хватило храбрости". Сара раздражала своих товарищей по лагерю своей навязчивой веселостью, разговаривая с носком, превращенным в змею.

Во время стирки она закричала: "Я кончена. Меня что-то очень болезненное укусило, и это больно как ад. Я не знаю, аллергична ли я". Сара была убеждена, что ее укусила скорпион. Ее товарищи по лагерю были менее уверены. Медик, осмотрев ее штаны, наконец дал добро: это была всего лишь пчела. "Мы в Африке, это больнее, чем обычная пчела", - объяснила Сара Кадер и Дэнни. "Они в десять раз хуже, чем наши". "Всегда что-то случается", - проворчала Дэнни. "Твоя коллега больше не имеет звезд; она получает бонусные привилегии во время ночного дежурства просто потому, что пчела Майя укусила тебя? Это не влияет на нас", - грубо заметила Джиджи, и Сара сразу же обратила внимание на ее "неуважительное" поведение.

В лагере наступило скука, что побудило Кадер сыграть безобидную шутку. "Я чувствую себя слабой. Я потратила все свои резервы вчерашнем испытании", - сначала объяснила она. "Я чувствую себя немного тошнотворной и головокружительной". Затем она упала прямо посередине лагеря, и Сара поддержала ее, приподняв ноги, чтобы улучшить кровообращение. Кадер не могла удержаться от смеха: "Я просто хотела немного подразнить их".

**Неспособность участников завести новые разговоры подчеркивалась флиртом Джиджи с Кадер Лот. "У нее великолепная попа, великолепная фигура. Я бы соблазнила ее, если бы могла". Кадер: "Сексуальное влечение? Ты сошла с ума? Я могла бы быть твоей матерью", - сказала 51-летняя Кадер, обнявшись с Джиджи. У нее также были дисциплинарные меры в виду, особенно "больше не пукать". Темой романтики оставались в группе, когда они собрались вокруг костра. Мола и Джиджи обсуждали провокационные наряды на партнеров, которые не принадлежали им. "Для меня это было почти переступание через границу. Такие устаревшие идеи - полная ерунда", - фыркнула Сара об устаревших взглядах на традиционные гендерные роли и мужчин как защитников женщин. "Если кто-то скажет мне, что я не могу сделать что-то, это конец. Никто не может мне сказать, что делать", - эхом отозвалась Георгина, которой также показались "сомнительными" взгляды Молы.

Формула выживания

Так как же каждому участнику гарантировать место в финале сейчас? Было два пути: "храбрость" и "тактика". Сара, Кадер и Мола составили "тактическую" группу и отказались от испытания, в то время как "храбрые" должны были жестоко бороться за место в финале и были вознаграждены золотым билетом для победителя испытания. Решение Молы пойти "тактическим" путем удивило некоторых из ее товарищей по лагерю. "Мола немножко трус", - задумчиво произнесла Джиджи. "Я не думаю, что кто-то здесь сильнее меня. Но я не знаю испытание", - уточнила Мола. "Он не легенда джунглей, он не сделал достаточно", - сказала Сара.

Мудрость пробуждает Аaaaaa," предложенный как испытание и для тела, и для ума, призывал храбрых. Балансируя на одном доске, эта смелая троица сошлась, отвечая на вопросы викторины с головокружительных высот. Ошибка в ответах грозила быстрым падением на пол. Но правильный ответ мог отправить врагов вместо них. Джиджи победила, продемонстрировав идеальное сочетание равновесия и ума. "Я хотела доказать свою перемену в лучшую сторону, и это значило для меня очень много," призналась Данни, вынужденная уйти, о своем возвращении в джунгли, похожем на ее прежние дни.

По предвкушению, перед финальной стадией перед всеми-звездами стоит важный выбор. Слишком много участников, и главный вопрос для всезвезд - "Кто из претендентов не заслуживает попасть в финал?" Кроме того, перед грандиозным финалом их ждет испытание на еду: кто из них получит честь носить престижную золотую корону?

В откровенном разговоре Джорджина извинилась перед Сарой за обратную реакцию после публикации фото с привязанным львом, сказав: "Я не жестокий обращающийся с животными, я люблю животных. Это никогда не было моей целью."

Во время испытаний в джунглях Мола поделилась своей досадой с Кадером, сказав: "Слишком много людей для финала, все думают, как уничтожить друг друга."

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