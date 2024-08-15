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Устранение повреждений от воды в Вильгельмсхафене

Более 45 000 домохозяйств в Виллемсхафене временно остались без питьевой воды. Теперь поставщик дает зеленый свет. Ремонтные работы завершены.

 and  Melissa Williams
Время чтения 1 минута
Меры экономии в быту больше не нужны, якобы.
Меры экономии в быту больше не нужны, якобы.

- Устранение повреждений от воды в Вильгельмсхафене

В городе Вильгельмсхафен с четверга снова всем жителям поставляется питьевая вода. Коммунальное предприятие GEW Wilhelmshaven объявило, что ремонтные работы на трубопроводе завершены. Measures to save water в быту больше не нужны.

В результате повреждения водопроводных труб во вторник давление воды во всем городе упало, а в некоторых районах полностью прекратилась подача воды. Более 45 000 домохозяйств были затронуты в течение дня, когда температура достигла максимума 35°C, сообщает город Вильгельмсхафен. Ремонт начальных повреждений был произведен вскоре после этого.

Пресс-релиз GEW, 15 августа

Первоначальные повреждения водопроводных труб потребовали немедленного ремонта. С завершением ремонтных работ в Вильгельмсхафене больше не требуются measures to save water.

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