Устойчивые автогонки преследуют цель "Нет Нуль".

Формула 1, как и многие другие виды спорта, пообещала достичь нулевого выброса к 2030 году, что означает значительное снижение выбросов углекислого газа и нейтрализацию оставшегося загрязнения.

В рамках этой цели команды F1 будут обязаны использовать 100% экологически чистые топлива начиная с 2026 года. В настоящее время автомобили F1 используют 10-процентную смесь биоэтанолового топлива.

По мере того, как поклонники постепенно знакомятся с понятиями "углеродная нейтральность" в контексте этого высокоопatanabeго спорта, один вид топлива имеет потенциал значительно повлиять на ситуацию: синтетическое топливо.

Синтетические топлива стремятся быть углеродно нейтральными, и те, которые используются в гонках, производятся путем объединения углерода и водорода - для получения углеводородов, подобно бензину, используемому в автомобилях сегодня. Отличие состоит в том, что вместо использования нефти, которая выделяет загрязняющие вещества и нагревает планету, углерод в синтетических топливах извлекается с помощью фильтров из атмосферы, а водород получается из воды путем электролиза, питаемого возобновляемыми источниками энергии, такими как ветер и солнце. Одной из компаний, использующих этот процесс, является Zero Petroleum.

Zero производит нефтесвободные заменители основных компонентов, используемых в бензине, авиационном топливе и дизельном топливе. Автомобили могут работать на этих топливах без необходимости в каких-либо modificациях.

Хотя Zero и синтетические топлива вызывают широкий интерес в моторных видах спорта, маловероятно, что мы увидим их в F1, NASCAR или IndyCar в ближайшее время.

Продукт очень дорогой - надежный источник сообщил CNN Sport на недавнем мероприятии Fuel Reinvented в Бистере, Англия, что стоимость составляла примерно в четыре раза дороже, чем бензин, что делает его трудным для коммерческого использования в моторных видах спорта.

Электролиз воды с помощью возобновляемой энергии производит то, что называется зеленым водородом, но процесс дорогой и требует больших количеств возобновляемой энергии. По данным BloombergNEF, средняя стоимость производства зеленого водорода в 2023 году составляла $6,40 за килограмм по сравнению с $2,14 за кг серого водорода, полученного из ископаемого топлива.

Согласно Hydrogen Insight в 2023 году первое синтетическое топливо, произведенное из зеленого водорода и CO2 в пилотном проекте Haru Oni немецкого автопроизводителя Porsche в Южной Чили, было более чем в 100 раз дороже, чем бензин.

Zero, однако, считает, что точка цены снизится в ближайшее время по мере расширения компании и увеличения объемов производства. Исследования Bloomberg предполагают, что цена зеленого водорода может упасть ниже серого к концу этого десятилетия.

“Эти топлива будут производиться в значительных количествах в будущем, через несколько десятилетий”, - сказал основатель Zero Пэдди Лоу CNN на мероприятии в июле. “Я верю, что все топлива будут производиться таким образом, и мы больше не будем использовать ископаемое топливо. Так что это очень захватывающее будущее”.

Фон F1

Лоу - опытный инженер в моторных видах спорта с богатым историей побед в F1 с 1987 по 2019 год. Он занимал должности главного технического директора в Williams, технического директора в McLaren и исполнительного директора по техническим вопросам в Mercedes. Он сыграл решающую роль в разработке семи автомобилей, выигравших чемпионат мира среди пилотов, с Нилом Мэнселлом, Нико Росбергом, Микой Хаккиненом (дважды) и Льюисом Хэмилтоном (трижды), каждый из которых выиграл престижный титул F1 в составе команды. Он также может похвастаться пятью Кубками конструкторов.

62-летний "петроголовек" ушел из спорта в 2019 году, чтобы основать Zero, и поделился своими энтузиазмом по поводу присоединения к движению за устойчивое развитие в моторных видах спорта с CNN.

“Мы здесь сегодня, бегаем много машин, много шума, сжигаем топливо”, - сказал он на мероприятии Fuel Reinvented. “Я люблю энергию, а Формула 1 - это вид спорта с высокой энергией. Проблема с энергией в наши дни в том, что она должна быть устойчивой. Это то, что мы все знаем.

Я просто очень взволнован тем, что стал частью новой отрасли, которая этого добьется. И это очень приятный баланс ко всей моей карьере в Формуле 1”.

Zero, хотя и относительно новый - компания существует уже четыре года, а завод Zero.1 в Бистере открылся только в 2023 году, - получила поддержку от F1. Помимо Лоу, в команде работают многие бывшие инженеры F1, а 1996 год чемпиона мира Дамон Хилл является инвестором. Перед сезоном F1 2024 года Zero стала официальным партнером команды Kick Sauber.

Пилоты Sauber Валттери Боттас и Чжоу Гуаньюй протестировали продукт Zero на мероприятии Fuel Reinvented, управляя 1967 Lamborghini Miura и 2024 Huracán Sterrato по треку.

Поклонники моторных видов спорта и преданные "петроголовки" могут быть уверены, что топливо не повлияло на мощность или шум двигателей, в отличие от более тихих электрических гоночных автомобилей. Суперкары разгонялись по треку так, как их ожидали поклонники, с характерным ревом, к которому они привыкли.

Zero продолжила свои инициативы в моторных видах спорта в апреле, став первым поставщиком синтетического топлива в ралли-спорте в сотрудничестве с 2B Autosport. У нее также есть соглашения за пределами спорта, в том числе партнерство с Британскими ВВС, которое привело к тому, что обе стороны получили мировой рекорд Гиннесса за первый успешный полет, использующий только синтетическое топливо.

Zero потенциально может стремиться повторить успех GreenEnergy Inc., корпорации по производству синтетического топлива, которая уже является крупным игроком на рынке. Продукт Eco100Pro компании легально доступен на заправках в США и Европе и в настоящее время поставляет топливо для чемпионата мира по ралли и чемпионата мира по картингу.

Дополнительные гоночные соревнования также вступают на этот рынок. Porsche объявил в этом году, что Porsche Mobil 1 Supercup – одноклассовая гоночная серия – будет полностью работать на синтетических топливах, производимых на заводе Haru Oni. Однако компания называет эти топлива лишь "потенциально углеродно-нейтральными".

Когда в 2026 году вступят в силу требования к топливу в Ф1, она сотрудничает с Aramco, саудовским государственным гигантом нефтепереработки и природного газа и глобальным партнером Ф1. Это сотрудничество приведет к использованию устойчивых топлив в моторных видах спорта на масштабном уровне впервые.

Отстает ли Ф1 в гонке за нулевые выбросы?

Лоу хвалит внимание моторспорта на устойчивость и восхваляет регуляции топлива Ф1 в 2026 году, считая спорт отличной платформой для инноваций, усовершенствований и популяризации новой технологии. Но как главный фактор в моторспорте с далеко идущим влиянием на гоночный мир, насколько близка Ф1 к достижению своей цели нулевого баланса?

В будущем Ф1 планирует использовать углеродно-нейтральные топлива, подобные тем, которые производит Zero. По словам спорта, эти топлива будут получены "из смеси нетронутых биоисточников, настоящих отходов или углерода, извлеченного из воздуха" и будут "заменяющими" топливами, не требующими адаптации двигателя или топливной системы.

В 2023 году автомобили в младших чемпионатах Формулы 2 и Формулы 3 начали использовать смесь топлива на 55% из возобновляемых источников.

Партнерство между Ф1 и Aramco является предметом споров. Компанию уже критиковали за "зеленый маркетинг", учитывая, что основное производство зависит от ископаемого топлива.

Кроме того, некоторые эксперты считают, что электрическая энергия, гораздо более дешевая альтернатива синтетическому топливу, была бы более практичным методом декарбонизации спорта, чем синтетическое топливо. Однако есть и препятствия.

Бывший президент Международной автомобильной федерации (FIA) Жан Тодт сообщал в 2021 году, что переход чемпионата на электромобили в ближайшем будущем был "просто невозможен" из-за больших расстояний гонок, которые электрическая энергия не могла преодолеть без подзарядки.

Кроме того, Формула Е в настоящее время имеет исключительную лицензию на полностью электрический моноклассовый чемпионат до 2039 года. Кроме того, возможная реакция фанатов Ф1 из-за отсутствия шума двигателя может произойти из-за отсутствия звука V8-двигателей, которые были заменены в 2014 году в начале эпохи турбо-гибридов.

Хотя переход на другой источник энергии автомобилей определенно положительное достижение, спорт должен внести дальнейшие значительные изменения, чтобы достичь своей цели к 2030 году. Топливо составляет менее 1% общего углеродного следа Ф1, в то время как логистика – например, перевозка автомобилей, запчастей и оборудования между гонками – составляет 49%. С расширением календаря Ф1 до рекордных 24 гонок в этом году сокращение выбросов – и быстро – станет considerable challenge.

Ф1 планирует использовать устойчивое авиационное топливо и увеличить использование морских перевозок для снижения выбросов. В 2023 году она также использовала флот из 18 новых грузовиков, работающих на биотопливе, на девяти европейских гоночных уик-эндах.

Согласно последнему отчету об влиянии Ф1, спорт еще далеко до своей цели. Выбросы в 2022 году сократились на 13% по сравнению с 2018 годом, но все еще далеки от цели сократить выбросы на 50% к 2030 году, а остальное будет компенсировано путем компенсации углерода – внедрением отдельных методов, таких как посадка деревьев, подход, который был подвергнут критике как сомнительный метод компенсации CO2, выпущенного в атмосферу.

Ф1 добилась некоторых успехов, но остается увидеть, сможет ли она достичь своих целей до финиша.

В мире моторспорта Формула Один не единственный спорт, делающий шаги в направлении устойчивости. Различные гоночные соревнования, такие как Porsche Mobil 1 Supercup, также исследуют использование синтетических топлив для снижения своего углеродного следа.

Несмотря на высокие затраты на синтетические топлива, компании, подобные Zero Petroleum, считают, что цены снизятся в ближайшем будущем по мере увеличения объемов производства. Сосредоточившись на производстве безуглеродных заменителей бензина, авиационного топлива и дизельного топлива, Zero может потенциально революционизировать индустрию моторспорта.

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