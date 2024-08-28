- Устойчивый рост: Свидетели Лего увеличивают доходы и прибыль

Лего продолжает показывать рост прибыли и выручки более чем на 10%, что позволяет им вкладывать средства в проекты, гарантирующие процветающее будущее для игры с их товарами. Рост спроса на товары Лего в США и Европе привел к увеличению доходов датской компании Лего из Бильруна в первом полугодии 2024 года на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 31 миллиарда датских крон (приблизительно 4,15 миллиарда евро). Розничные продажи выросли на 14%, а чистая прибыль - на 16% до 6 миллиардов крон (приблизительно 800 миллионов евро), что на миллиард больше, чем в первом полугодии 2023 года.

Лего обошла своих конкурентов в индустрии игрушек и увеличила свою долю на рынке, как заявила компания. Одновременно с этим группа Лего увеличила инвестиции в стратегические инициативы, такие как устойчивость и цифровизация, чтобы стимулировать краткосрочный и долгосрочный рост. Темп инвестиций в такие инициативы ускорится во втором полугодии.

Лего имеет сильное присутствие в пешеходных зонах.

"Мы очень довольны результатами", - сказал CEO Лего Нильс Б. Кристиансен агентству ДПА. Несмотря на то, что сектор игрушек стагнирует, группе Лего удалось сохранить свою долю на мировом рынке. "У нас есть отличный импульс, и бренд Лего в настоящее время очень силен", - отметил он. Широкий ассортимент продуктов Лего остается привлекательным для разных возрастных групп и интересов, что приводит к стабильному спросу на целевых рынках.

По словам компании, популярными сериями продуктов являются Лего Иконы, Лего Звездные войны, Лего Техник, Лего Город и Лего Гарри Поттер. В первом полугодии было добавлено более 300 новых продуктов.

Кристиансен также подчеркнул, что растущее количество физических магазинов Лего, сейчас более 1000 по всему миру, является фактором успеха. В то время как большинство других бизнесов закрыли свои магазины и сосредоточились на онлайн-продажах, Лего вкладывается и в то, и в другое, и может приблизить весь мир Лего к потребителям в магазинах, сказал Кристиансен. Хотя открытие таких магазинов Лего изначально дорого, они работают эффективно после открытия.

Кристиансен также отметил, что после пандемии COVID-19 было удивительно видеть, что люди во всем мире хотят снова ходить по магазинам. Сначала думали, что все перейдет в онлайн, но этот тренд изменился после пандемии.

Германия остается важным рынком для Лего. "Это один из абсолютных ключевых рынков", - сказал Кристиансен. Состояние немецкого рынка было несколько нестабильным в течение некоторого времени, но, глядя на развитие Лего за последние пять лет, он очень доволен.

Кристиансен также отметил, что Лего добился значительного прогресса в увеличении доли устойчивых материалов в своих продуктах. На данный момент 22% кирпича Лего больше не производятся из нефти. Кирпич чувствуется так же в руке, имеет ту же качество и безопасность, и такую же долговечность, сказал Кристиансен.

Переход к более устойчивому кирпичу Лего занял много времени и ресурсов, но это то, чем особенно гордится CEO Лего, как он намекнул. "Я горжусь этим больше, чем даже нашими финансовыми результатами: мы продемонстрировали, что можно добиться реального прогресса с устойчивыми материалами, даже для высококачественных продуктов, таких как продукт Лего".

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