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Устойчивое увеличение угрозы лесных пожаров - с пятницы ситуация ослабляется

В период засухи вероятность лесного пожара в Бранденбурге пока сохраняется на заметном уровне. К пятнице, возможно, наступят облегчающие обстоятельства, но специалисты выражают осторожность.

 and  Alex Stellmacher
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- Устойчивое увеличение угрозы лесных пожаров - с пятницы ситуация ослабляется

Лесной пожар в Бранденбурге, как ожидается, будет усиливаться из-за повторяющейся засухи. В четверг, уровень опасности в некоторых районах, скорее всего, усилится еще больше. Федеральная служба погоды Германии (DWD) прогнозирует наивысший уровень опасности в Потсдаме и районе Остпригниц-Рупин.

В настоящее время только район Эльба-Эльстер из 14 районов достиг самого высокого уровня опасности 5, согласно министерству окружающей среды земли. Это указывает на очень высокий риск.

Главный по охране от лесных пожаров в земле Раймунд Энгель не спешит объявлять об окончании опасности. "Это зависит от количества и распределения осадков", - сказал он в ответ на вопрос. Он ожидает, что осадки будут локализованными, а не повсеместными, поэтому ситуация не улучшится равномерно.

Условия засухи продолжают усугублять риск лесных пожаров, делая улучшение ситуации равномерным во всех районах затруднительным. Недостаточное количество осадков, скорее всего, будет сосредоточено в определенных районах, способствуя сохранению самого высокого уровня опасности в некоторых районах.

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