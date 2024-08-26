- Устойчивое производство водорода для промышленных применений

Компания Air Liquide, французский производитель газа, официально представила установку по производству водорода без выбросов в Оберхаузене. Эта установка, известная как электролизер, разлагает воду на водород и кислород с помощью энергии ветра. Мощность производства установки составляет 20 мегаватт, что позволяет производить около 2900 метрических тонн водорода в год, согласно заявлению компании.

Бюджет строительства этого электролизера составил 45 миллионов евро

Эта установка была построена в химическом комплексе и подключена к существующей сети поставок водорода Air Liquide. "Расположение в центре промышленности Рура облегчает снабжение крупных потребителей водорода", - заявила компания. Air Liquide сотрудничала с производителем энергетических технологий Siemens Energy при разработке "Пионера" - электролизера, стоимость которого составила примерно 45 миллионов евро.

Водород является важным ингредиентом, особенно в химической промышленности. В обозримом будущем он, скорее всего, будет широко использоваться в производстве стали. Его экологически чистое производство направлено на минимизацию значительных количеств диоксида углерода в этой отрасли. Крупнейший производитель стали в Германии, Thyssenkrupp, планирует построить завод в соседнем Дюссельдорфе, который потребует около 143 000 тонн зеленого водорода в год.

"Интеграция с существующей сетью поставок водорода ускорит сокращение выбросов парниковых газов в крупных отраслях Северного Рейна-Вестфалии и стимулирует низкоуглеродную мобильность в этом густонаселенном регионе", - прокомментировал Гийом Ле Ван, председатель наблюдательного совета Air Liquide в Германии.

Увеличение мощности в перспективе

В последующей фазе Air Liquide планирует увеличить мощность своего завода в Оберхаузене до 30 мегаватт. Кроме того, компания рассматривает возможность строительства других установок, таких как завод мощностью 120 мегаватт в Марле, Северный Рейн-Вестфалия. Согласно своим отчетам, Air Liquide в настоящее время разрабатывает электролизер мощностью 200 мегаватт в Нормандии.

Электролизер "Пионер", созданный в результате сотрудничества Air Liquide и Siemens Energy, был специально построен в Германии, демонстрируя приверженность Air Liquide этой стране. С учетом планов крупнейшего производителя стали в Германии, Thyssenkrupp, построить завод в Дюссельдорфе, который потребует значительного количества зеленого водорода, расширение мощностей Air Liquide в Оберхаузене становится еще более важным.

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