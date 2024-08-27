- Устойчивое число усыновлений остается неизменным

В земле Саксония-Анхальт количество усыновлений оставалось стабильным на протяжении последнего десятилетия. В среднем в год регистрировалось 97 усыновлений, в 2023 году этот показатель немного снизился до 93, как сообщает Статбюро в Халле.

Примерно 60% усыновленных детей были взяты на воспитание родственниками, не являющимися кровными, а 40% - приемными родителями. Большинство усыновлений в 2023 году коснулось девочек и мальчиков в возрасте до трех лет, что составило 67%.

Статистический анализ показал, что в 2023 году 50 детей нуждались в усыновлении, что на 20 больше, чем в предыдущем году. В то же время, количество зарегистрированных заявок на усыновление сократилось - их было 66, что на 22% меньше, чем в 2022 году.

Несмотря на снижение числа заявок на усыновление, государство продолжает прилагать усилия, чтобы найти любящие семьи для 50 детей, все еще нуждающихся в усыновлении. Рост числа детей, ожидающих усыновления, подчеркивает важность информирования общественности о процессе и преимуществах усыновления.

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