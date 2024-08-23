Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиМуниципалитет

Установка по переработке отходов из трех сжигателей в настоящее время в эксплуатации.

В северной части Магдебурга отходы используются для производства тепла и электроэнергии на мусоросжигательном заводе. Количество установок для сжигания мусора расширено с двух до трех, что свидетельствует о растущей потребности.

 and  Ksenia Johnson
Время чтения 1 минута
При активации третьего комбинированного блока мощность мусоросжигательной электростанции в...
При активации третьего комбинированного блока мощность мусоросжигательной электростанции в Магдебурге по утилизации отходов превысит 975 000 тонн, таким образом, станция станет крупнейшей в Германии.

- Установка по переработке отходов из трех сжигателей в настоящее время в эксплуатации.

На мусоросжигательном заводе в Магдебурге-Ротенсее введен в эксплуатацию третий котельный агрегат примерно через 15 месяцев после завершения строительства. Как заявила корпорация, ежегодно в "Блоке 3" будут сжигаться около 270 000 метрических тонн коммерческих отходов и 55 000 тонн осадка сточных вод. В результате общая мощность завода превысит 975 000 тонн в год, чего не достигал ни один другой немецкий завод.

Строительство третьего блока обошлось инвесторам примерно в 220 миллионов евро. Как заявила компания, новая установка включает в себя две основные зоны: термическую установку для обработки коммерческих и промышленных отходов и установку для сжигания осадка сточных вод с целью извлечения фосфора для производства удобрений. Церемония закладки первого камня состоялась в июне 2022 года.

Этот мусоросжигательный завод поставляет электроэнергию и тепло десяткам тысяч домохозяйств и многочисленным предприятиям в столице. С момента своего основания в 2005 году немецкие regulations запрещают захоронение необработанных отходов. Завод работает непрерывно, 365 дней в году, обслуживая клиентов, таких как город Магдебург, частные компании по управлению отходами и районы в Саксонии-Анхальт и Нижней Саксонии.

Строительство нового завода было поручено местной [муниципалитету] Магдебурга. Благодаря эффективному управлению отходами значительная часть муниципальных отходов теперь обрабатывается на этом мусоросжигательном заводе [муниципалитета].

Читайте также:

Комментарии

Связанные

После фатальной аварии на мотоцикле рядом с Идштейном состоялась также интервенция кризисных...
Федеральные земли Германии

Мотоциклист погиб после неудачной попытки перехода по полосе движения

Человек преклонного возраста погибает в результате лобового столкновения мотоцикла с приближающимся транспортным средством возле Идштейна. Жертву также посещают духовные советники.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Эйнге Боргс Heilige regret icon и член команды Бернд Хольценбейн был награжден одной из шести...
Федеральные земли Германии

Звезды клуба награждаются памятными бронзовыми досками.

Чествуя Вечные Иконы и Переломные Моменты: Эйнопрwegenthal Почитает Трьох Героев и Трьох Исторических Эпизодов, Устанавливая Бронзвые Бляшки. Команда Поясняет Намеречения Установить Дополнительные Бронзвые Плиты.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Правоохранительные органы исследуют подозрительный инцидент на почве ненависти. По сообщениям,...
Федеральные земли Германии

Запланированное событие - человек в маске получает серьезные повреждения

47-летняя особа после свидания подверглась нападению четверых преступников. Правоохранительные органы изучают, было ли мотивом этого преступления сексуальная ориентация жертвы.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Туре, в прошлом игравший за «Ш Gerec», выбрал «ВФБ Штутгарт» в Бундеслиге и продолжит выступать в...
Федеральные земли Германии

Прибывает Туре, еще один опцион для второго места Штутгарт.

ВФБ Шутаггарт формально подписал Эль Билаля Туре. Нападающий сборной Мали joins на временной основе, добавляяyu плотность в атакующую линию.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно

Последние

После фатальной аварии на мотоцикле рядом с Идштейном состоялась также интервенция кризисных...
Федеральные земли Германии

Мотоциклист погиб после неудачной попытки перехода по полосе движения

Человек преклонного возраста погибает в результате лобового столкновения мотоцикла с приближающимся транспортным средством возле Идштейна. Жертву также посещают духовные советники.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Группа с умными возможностями беспрепятственно связывается с сопутствующим приложением.
Технологии

Недовольство и ставки привели к активации системы оповещения Smart Band

Недовольство и ставки привели к активации системы оповещения Smart Band Игровой процесс становится более захватывающим по мере увеличения погружения, и этот азарт часто исходит от чувств, которые возникают во время игры. Французская компания OVOMIND пошла еще дальше, создав браслет, который якобы измеряет эти эмоции, чтобы лучше служить и игрокам, и

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
После десятидневных переговоров в Швейцарии по Судану не достигнуто соглашения о прекращении боевых действий.
Политика

После десятидневных переговоров в Швейцарии по Судану не достигнуто соглашения о прекращении боевых действий.

После десятидневных переговоров в Швейцарии по Судану не достигнуто соглашения о прекращении боевых действий. Обсуждение в Швейцарии вокруг гражданской войны в Судане не привело к значительному прогрессу. Десятидневная встреча завершилась в пятницу, не достигнув соглашения о перемирии. Однако противоборствующие стороны, как сообщают посредники, согласились предоставить "непрепятственный и безопасный"

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно