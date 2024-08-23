- Установка по переработке отходов из трех сжигателей в настоящее время в эксплуатации.

На мусоросжигательном заводе в Магдебурге-Ротенсее введен в эксплуатацию третий котельный агрегат примерно через 15 месяцев после завершения строительства. Как заявила корпорация, ежегодно в "Блоке 3" будут сжигаться около 270 000 метрических тонн коммерческих отходов и 55 000 тонн осадка сточных вод. В результате общая мощность завода превысит 975 000 тонн в год, чего не достигал ни один другой немецкий завод.

Строительство третьего блока обошлось инвесторам примерно в 220 миллионов евро. Как заявила компания, новая установка включает в себя две основные зоны: термическую установку для обработки коммерческих и промышленных отходов и установку для сжигания осадка сточных вод с целью извлечения фосфора для производства удобрений. Церемония закладки первого камня состоялась в июне 2022 года.

Этот мусоросжигательный завод поставляет электроэнергию и тепло десяткам тысяч домохозяйств и многочисленным предприятиям в столице. С момента своего основания в 2005 году немецкие regulations запрещают захоронение необработанных отходов. Завод работает непрерывно, 365 дней в году, обслуживая клиентов, таких как город Магдебург, частные компании по управлению отходами и районы в Саксонии-Анхальт и Нижней Саксонии.

Строительство нового завода было поручено местной [муниципалитету] Магдебурга. Благодаря эффективному управлению отходами значительная часть муниципальных отходов теперь обрабатывается на этом мусоросжигательном заводе [муниципалитета].

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