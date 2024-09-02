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Успокоенные чувства, испытанные во время похорон родственника

Неожиданно присутствующийroyal reorganized Harry принял участие в похоронах своего дяди. Грустная сцена разыгралась в ходе торжественного поминовения.

 and  Lauren Adams
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- Успокоенные чувства, испытанные во время похорон родственника

Вау, это действительно поворот событий: принц Гарри (39) пересек океан, как сообщают британские СМИ, направляясь в Норфолк, Великобритания, на memorial-службу лорда Роберта Феллоуза. Memorial, прошедший в церкви Святой Марии в Снеттишэме 29 августа, стал шоком для присутствующих, как рассказал один из гостей.

"Большинство были удивлены присутствием Гарри", - поделился источник, присутствовавший на службе. "Было видно, что он наслаждался общением со всеми". Даже его якобы присутствующий брат, принц Уильям (42)? По слухам, братья держались на расстоянии друг от друга, как и сообщалось ранее. Никаких явных признаков примирения между ними не было видно.

Гарри, который отошел от королевских обязанностей после брака с герцогиней Меган (43) в 2020 году, теперь проживает в Монтесито, Калифорния. Его проявление эмоций во время службы оставило его "в экстазе", а других "в замешательстве", как сказал анонимный источник. Однако источник также отметил отсутствие какого-либо взаимодействия между Гарри и Уильямом.

Запоминающаяся встреча

По-настоящему трогательный момент произошел, когда Гарри взял время, чтобы поприветствовать родственников своей покойной матери: вдову Феллоуза, леди Джейн Спенсер (67), брата Дианы Чарльза Спенсера (60) и ее сестру леди Сару МакКоркудэйл (69).

Реверенд Дэн Танси, который вел memorial-службу для лорда Феллоуза, был ошеломлен присутствием tanto Уильяма, как и Гарри. Как сообщает "The Sun", реверенд Танси сказал: "Я не осознавал этого, пока не провожал прихожан, но принц Уильям пожал мне руку первым, а затем быстро последовал принц Гарри".

После эмоциональной memorial-службы Гарри выразил благодарность присутствующим, сказав, что это был необходимый визит, чтобы почтить память лорда Феллоуза. После мероприятия различные СМИ сообщали о взаимодействии братьев, некоторые предполагали проблеск примирения, хотя никакого значительного прогресса не было видно.

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