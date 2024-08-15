- Успешные кластеры передового опыта получат дополнительное финансирование

Саξония дополнительно оснастит каждый из успешных кластеров для Инициатива Excellence суммой в 500 000 евро. Эта сумма уже была предоставлена на этапе подачи заявки. Министр науки Себастьян Гемков (ХДС) заверил университеты в Дрездене и Лейпциге в дальнейшей финансовой поддержке от правительства, при условии принятия решений ландтага. Полные заявки на кластеры должны быть поданы к 22 августа, а решение будет принято 22 мая 2025 года. Процесс ведется Германской исследовательской фондом и Научным советом. Цель Стратегии Excellence - укрепить пиковые исследования в университетах.

Из 143 эскизов для excellence кластеров, 41 были отобраны для следующего раунда.

Для текущего раунда Инициатива Excellence немецкие университеты и колледжи представили 143 новых эскиза. Полные заявки могут быть поданы для 41 проектов. ТУ Дрезден представлено вместе с тремя существующими excellence кластерами тремя новыми заявками, а Университет Лейпцига - двумя. thus, Саксония имеет восемь проектов на рассмотрении. По всей стране, до 70 excellence кластеров могут быть потенциально профинансированы, сообщили. Для финансирования федеральное и государственное правительства предоставляют в общей сложности около 385 миллионов евро в год до 2025 года и 539 миллионов евро с 2026 года. Каждый кластер может рассчитывать на ежегодную сумму финансирования от восьми до десяти миллионов евро, при этом государства оплачивают четверть этой суммы. Продолжительность составляет семь лет.

Министр: Видимость пиковых исследований возрастет

Гемков пожелал успеха двум саксонским университетам. "Мы станем еще более привлекательными для отличных исследователей и увеличим видимость пиковых исследований и передовой технологии 'Сделано в Саксонии'."

ТУ Дрезден хочет остаться среди лучших немецких университетов

Ректор ТУ Дрезден Урсула Штаудингер заявила, что университет хочет остаться ведущим университетом 21 века. "Мы хотим предложить инновационные решения для глобальных проблем нашего времени (...) Подавая шесть полных заявок, четыре из которых находятся под нашим единоличным руководством, и две в сотрудничестве с нашими партнерами, мы подчеркиваем нашу силу в пиковых исследованиях и с уверенностью встречаем эту решающую фазу текущего раунда Стратегии Excellence." В то же время профессор подтвердила претензии ТУ Дрезден на место среди лучших университетов Германии.

Ректор Университета Лейпцига Ева Инес Обергфелл назвала это значительным рубежом для Университета Лейпцига. Можно гордиться тем, что пиковые исследования в Саксонии выдержали сильную конкуренцию. Особенно для восточных федеральных земель, Свободное государство занимает абсолютное ведущее положение, которое можно теперь укрепить и углубить. Университет Лейпцига представил три эскиза и получил одобрение на полную заявку дважды. ТУ Дрезден было успешно три раза из пяти новых заявок.

Университеты в Лейпциге и Дрездене подают в общей сложности шесть заявок на кластеры.

В случае с Дрезденом речь идет о трех новых кластерах, каждый с кодовым названием. Кластер REC2 хочет создать научную основу для электроники будущего - для устойчивого и ресурсосберегающего производства. Кластер BiC хочет выяснить, в частности, переводимы ли механизмы мозга на машинное обучение и разработку терапий. Кластер Care занимается климатически нейтральными и эффективными зданиями. Здесь планируется сотрудничество с коллегами из RWTH Aachen.

Два заявления из Лейпцига касаются Центра метаболизма, который стремится улучшить понимание заболеваний, возникающих в результате нарушений метаболизма, и приводящих к серьезным проблемам со здоровьем, таким как сахарный диабет, жировой гепатоз и сердечно-сосудистые заболевания. Кластер "Дышащая природа" должен изучить взаимодействия между биоразнообразием, климатом и поведением человека.

Стратегия Excellence включает не только Excellence Clusters, но и Excellence Universities. ТУ Дрезден имеет это звание как единственный университет в восточногерманском государстве с 2012 года и было подтверждено в 2019 году. Это звание требует два Excellence Clusters. Заявки на звание Excellence University могут быть поданы в ноябре 2025 года.

Германская исследовательская фонд играет ключевую роль в надзоре за процессом Стратегии Excellence, гарантируя, что процедура подачи заявки проходит гладко. Успешные кластеры для Инициатива Excellence в Саксонии получат дополнительное финансирование в размере 500 000 евро каждый от Германской исследовательской фонд.

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