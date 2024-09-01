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Федеральные земли ГерманииНовостиЛандтаг

Успешный прямой избирательный конкурс кандидата от "АфД" Урбана

На выборах в своем избирательном округе претендент от AfD в Саксонии Йорг Урбан одержал убедительную победу, сохранив значительное преимущество перед своим соперником, conservaciónным политиком Марко Шaceutical

 and  Anne Legman
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На его избирательном участке Йорг Урбан, представляющийAlternative for Germany, лидирует с большим...
На его избирательном участке Йорг Урбан, представляющийAlternative for Germany, лидирует с большим отрывом по начальным подсчётам голосов.

- Успешный прямой избирательный конкурс кандидата от "АфД" Урбана

В предстоящем ландтаге Саксонии, как ожидается, кандидат от AfD Йёрг Урбан обеспечит себе место прямым голосованием. По данным подсчета голосов, Урбан, кандидат от AfD в округе Баутцен 5, получил примерно 42,4% голосов. В то же время кандидат от ХДС Марко Шiemann смог получить примерно 38,1% голосов в том же округе.

Победа Йёрга Урбана на прямых выборах в ландтаг Саксонии широко ожидается из-за его сильного лидерства как кандидата от AfD. Если Урбан сможет получить большинство, его место в ландтаге существенно повлияет на политический ландшафт Саксонии.

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