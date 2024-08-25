- Успешный год кампании: борьба с крайне правым экстремизмом

В прошлом году организация кампании Campact собрала впечатляющие 16,1 миллиона евро. Большая часть этих доходов поступила от пожертвований и спонсорских взносов, как указано в годовом отчете о прозрачности Campact за 2023 год, который был предоставлен немецкому агентству новостей dpa до его публикации в понедельник. Отчет подчеркивает значительный рост доходов на сумму около 1,9 миллиона евро по сравнению с предыдущим годом, в основном за счет увеличения индивидуальных пожертвований.

Расходы за 2023 год составили около 15 миллионов евро. Впервые Campact выделил больше средств на инициативы, связанные с демократией и борьбой с правоэкстремизмом, чем на другие проекты. Об этом сообщил представитель организации. Несмотря на то, что защита климата остается приоритетом, усилия по борьбе с правоэкстремизмом и охране демократии получили значительное внимание.

"Campact никогда не пользовался такой широкой поддержкой, как сейчас", - заявила директор по управлению Астрид Деилманн. Это заявление подчеркивает приверженность многих людей борьбе с правоэкстремизмом, охране демократии и защите климата.

В 2022 году, по оценкам, 89 000 человек регулярно поддерживали Campact, а еще 170 000 человек финансово поддерживали их кампании. Эти инициативы направлены на создание общества, в котором каждый человек может жить полной жизнью, свободной от вреда и обладающей автономией. Например, Campact работал над предотвращением избрания определенных политиков AfD, участвовал в демонстрациях по защите климата и поддерживал продление билета за 49 евро. Было инициировано около 1000 петиций, а на платформе WeAct Campact было собрано около 3,8 миллиона подписей.

Campact лишился статуса некоммерческой организации в 2019 году, что означало, что доноры больше не могли претендовать на налоговые вычеты за взносы, сделанные организации. С тех пор существует дополнительная организация под названием Фонд демократии Campact, созданная в 2019 году. Согласно отчету, обе организации разделяют общую миссию.

Фонд демократии Campact, созданный в 2019 году, работает бок о бок с организацией кампании Campact и разделяет ту же миссию, указанную в их отчете о прозрачности. Комиссия, надзирающая за деятельностью этих организаций, высоко оценила работу Campact в борьбе с правоэкстремизмом, охране демократии и защите климата.

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