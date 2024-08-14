- Успешный дебют Мбаппе: "Реал" завоевал трофей Суперкубка УЕФА

Звезда футбола Килиан Мбаппе забил свой первый гол и выиграл свой первый титул с "Реалом" в дебютном матче. Победители Лиги чемпионов завоевали Суперкубок УЕФА, обыграв итальянских чемпионов Лиги Европы "Атланту Бергамо" со счетом 2:0 в Варшаве. Победные голы для команды Карло Анчелотти забили Феде Валверде (59-я минута) и Мбаппе (68-я).

Немецкий футболист Антонио Рюдигер также был рад первой победе в сезоне. Последним немцем, выигравшим Суперкубок УЕФА, была "Бавария" в 2020 году.

Анчелотти сразу же включил Мбаппе в стартовый состав "Реала". 25-летний французский чемпион мира 2018 года играл вместе с бразильцем Винicisусом Жуниором и бывшим игроком "Боруссии" Джудом Белингемом. Однако Мбаппе в первом тайме не смог найти общий язык с новыми партнерами, многие его попытки были нейтрализованы обороной "Атланты". Во втором тайме ситуация изменилась.

"Атланта" имела первые возможности в матче. В 25-й минуте защитник "Реала" Эдер Милитао головой отправил мяч на свою собственную перекладину после навеса от Мартена де Рона. Два минуты спустя удар Эдерсона едва не достиг цели в ворота Тибо Куртуа. У "Реала" первый опасный момент был у Родриго за минуту до перерыва, но его удар попал в перекладину.

После перерыва "Атланта" продолжала давить. Куртуа совершил великолепный сейв после удара головой Марио Пашалича (47-я минута). Затем "Реал" взял инициативу. Валверде, носящий бывший номер 8 Крооса, забил из пределов штрафной после передачи Винicisуса Жуниора. Мбаппе забил свой первый гол за "Реал" в 68-й минуте, завершив комбинацию после паса Белингема. Мбаппе был заменен под аплодисменты зрителей на 83-й минуте.

Мбаппе был представлен болельщикам "Реала" менее чем за месяц до этого. Он перешел на свободный трансфер из "Пари Сен-Жермен" и подписал контракт до 2029 года. Фанаты "Реала" надеются, что чемпион мира 2018 года принесет им много титулов в будущем. Мбаппе пропустил тур по США "Реала" из-за летнего отдыха после Евро в Германии.

Несмотря на первоначальные трудности, Килиан Мбаппе выразил удовлетворение тем, что не участвовал в туре "Реала" по США, сказав: "Я не пожалею, что пропустил это". Вторая половина матча увидела, как Мбаппе и Валверде обеспечили победу "Реала" в Суперкубке УЕФА.

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