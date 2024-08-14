Перейти к содержанию
Вход Подписаться
СпортНовости- Я не собираюсь.

Успешный дебют Мбаппе: "Реал" завоевал трофей Суперкубка УЕФА

Первый матч, первый гол, первое звание: суперзвезда Килиан Мбаппе выигрывает Суперкубок УЕФА с Реалом Мадрид. Впечатляющий дебют француза оставляет поклонниковWant More.

 and  Christian Meier
Время чтения 2 минут
Килиан Мбаппе завоевал свой первый титул с Реал Мадрид
Килиан Мбаппе завоевал свой первый титул с Реал Мадрид

- Успешный дебют Мбаппе: "Реал" завоевал трофей Суперкубка УЕФА

Звезда футбола Килиан Мбаппе забил свой первый гол и выиграл свой первый титул с "Реалом" в дебютном матче. Победители Лиги чемпионов завоевали Суперкубок УЕФА, обыграв итальянских чемпионов Лиги Европы "Атланту Бергамо" со счетом 2:0 в Варшаве. Победные голы для команды Карло Анчелотти забили Феде Валверде (59-я минута) и Мбаппе (68-я).

Немецкий футболист Антонио Рюдигер также был рад первой победе в сезоне. Последним немцем, выигравшим Суперкубок УЕФА, была "Бавария" в 2020 году.

Анчелотти сразу же включил Мбаппе в стартовый состав "Реала". 25-летний французский чемпион мира 2018 года играл вместе с бразильцем Винicisусом Жуниором и бывшим игроком "Боруссии" Джудом Белингемом. Однако Мбаппе в первом тайме не смог найти общий язык с новыми партнерами, многие его попытки были нейтрализованы обороной "Атланты". Во втором тайме ситуация изменилась.

"Атланта" имела первые возможности в матче. В 25-й минуте защитник "Реала" Эдер Милитао головой отправил мяч на свою собственную перекладину после навеса от Мартена де Рона. Два минуты спустя удар Эдерсона едва не достиг цели в ворота Тибо Куртуа. У "Реала" первый опасный момент был у Родриго за минуту до перерыва, но его удар попал в перекладину.

После перерыва "Атланта" продолжала давить. Куртуа совершил великолепный сейв после удара головой Марио Пашалича (47-я минута). Затем "Реал" взял инициативу. Валверде, носящий бывший номер 8 Крооса, забил из пределов штрафной после передачи Винicisуса Жуниора. Мбаппе забил свой первый гол за "Реал" в 68-й минуте, завершив комбинацию после паса Белингема. Мбаппе был заменен под аплодисменты зрителей на 83-й минуте.

Мбаппе был представлен болельщикам "Реала" менее чем за месяц до этого. Он перешел на свободный трансфер из "Пари Сен-Жермен" и подписал контракт до 2029 года. Фанаты "Реала" надеются, что чемпион мира 2018 года принесет им много титулов в будущем. Мбаппе пропустил тур по США "Реала" из-за летнего отдыха после Евро в Германии.

Несмотря на первоначальные трудности, Килиан Мбаппе выразил удовлетворение тем, что не участвовал в туре "Реала" по США, сказав: "Я не пожалею, что пропустил это". Вторая половина матча увидела, как Мбаппе и Валверде обеспечили победу "Реала" в Суперкубке УЕФА.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Мбаппе наносит удар на дебюте: "Реал" выигрывает Суперкубок УЕФА
Спорт

Мбаппе наносит удар на дебюте: "Реал" выигрывает Суперкубок УЕФА

Первый матч, первый гол, первое звание: суперзвезда Килиан Мбаппе выигрывает Суперкубок УЕФА с Реалом Мадрид. Его впечатляющий дебют оставляет нас жаждащими большего.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Мбаппе выстрелил в "Реал" в первой игре, чтобы выиграть свой первый титул.
Спорт

Мбаппе выстрелил в "Реал" в первой игре, чтобы выиграть свой первый титул.

Мбаппе выстрелил в "Реал" в первой игре, чтобы выиграть свой первый титул. Идеальный дебют: Киллиан Мбаппе забивает свой первый гол за "Реал Мадрид" и празднует первую победу. Французский суперзвезда без труда обыгрывает "Атланту Бергамо" в Суперкубке УЕФА и дает понять, чего ждать от мадридских

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Майнц 05 совершает рекордный трансфер в 30 миллионов евро
Спорт

Майнц 05 совершает рекордный трансфер в 30 миллионов евро

Майнц 05 совершает рекордный трансфер в 30 миллионов евро Майнц, Национальная команда, Премьер-лига: невероятный взлет Браяна Груды продолжается. 20-летний футболист покидает регион Рейнланд-Пфальц и отправляется в Англию. В "Брайтон энд Хоув Альбион" его ждет немецкий тренер и новый трансферный рекорд для "05-ров". Сенсационный трансфер. Опасное оружие

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Босс "Баварии": "Чрезвычайно раздражен" "личной атакой" Карро
Спорт

Босс "Баварии": "Чрезвычайно раздражен" "личной атакой" Карро

Босс "Баварии": "Чрезвычайно раздражен" "личной атакой" Карро Ходят слухи в Бундеслиге: управляющий директор Баварии Ян-Кристоф Дреезен отреагировал на резкие слова Фернандо Карро о Максе Эберле. Он требует уважения и поговорил с Карро лично. Главный исполнительный директор Баварии Ян-Кристоф Дреезен решительно отверг нападки Фернандо Карро

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Медсестра-практикантка из Центра репродуктивной медицины в ciudades del Norte de Alabama извлекает...
Политика

Еще одна клиника ЭКО в Алабаме закрывается в конце года.

Клиника, занимающаяся ИКС в Алабаме, будет закрыта до 1 января - еще одним фактором ограничения доступности ИКС в штате, где и так было мало вариантов.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Вagenкнехт и Мохамед Али определили курс для государственных ассоциаций.
Политика

Глава BSW: американские ракеты в Германии - это красная линия для участия правительства

Глава BSW: американские ракеты в Германии - это красная линия для участия правительства Союз Сахра Wagenknecht может сыграть ключевую роль в формировании правительства после предстоящих выборов в ландрате. Совместный председатель Мохамед Али уже четко обозначил, с какими партнерами они не хотят формировать коалицию. Перед тремя выборами в ландрате на востоке

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Амос демонстрирует лист печенья в своем домашнем офисе в районе Ланикай в Каилуа, Гавайи, в 2007...
Экономика

Уолли Эмос, основатель печенья "Слаженный Эмос", умер в 88 лет, сообщают СМИ.

Уолли Эмос, основатель печенья "Слаженный Эмос", умер в 88 лет, сообщают СМИ. The New York Timesсообщил, что Амос скончался во вторник в своем доме в Гонолулу, и его дети сказали изданию, что причиной смерти стали осложнения деменции. Амос открыл свою пекарню в 1975 году на Сансет-бульваре в Лос-Анджелесе,

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно