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Успешное восстановление Verity с глубин Северного моря

Пять человек погибло в результате災難ного морского происшествия в немецком заливе. Вскоре затонувшее грузовое судно 'Верность' было успешно поднято. Проводятся дальнейшие исследования и расследования.

 and  Katherine Bradley
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Две секции затонувшего судна "Вера" были подняты во время работ по его подъему. Судно было...
Две секции затонувшего судна "Вера" были подняты во время работ по его подъему. Судно было подводное разделено на две части с целью этих работ.

- Успешное восстановление Verity с глубин Северного моря

После морской аварии примерно одиннадцать месяцев назад в немецком заливе судно "Кееннесс" затонуло. Недавно его подняли. Один из самых прочных плавучих кранов Европы поднял последние значительные обломки тяжелыми цепями из воды и разместил носовую часть судна на платформу, как объявил представитель Генерального директората водных путей и судоходства. Внутри продолжаются поиски пропавших моряков - трое членов экипажа "Кееннесса" все еще не найдены.

Власти считают, что эти мужчины погибли в инциденте, как и двое моряков, тела которых уже были найдены. В память о погибших и пропавших без вести пастор Мартин Штруве из миссии моряков провел поминальную службу на борту судна недалеко от места происшествия. Участники на борту судна почтили минуту молчания. Пастор также spoke о опасностях, с которыми сталкиваются моряки: шторм, аварии, пиратство, кризисы и конфликты.

При подъеме судна первым из морского дна был извлечен кормовой отсек, который под водой разломился. Место столкновения очевидно. Оно круглое, примерно 4 метра в радиусе, и показывает, где моторное судно "Кееннесс" было протаранено. Разрыв в обшивке виден. "Было ясно, что можно было снова смотреть наружу изнутри", - сказала Леа Бейлинг, следователь из Федерального бюро расследования морских происшествий, которая осмотрела место с другого судна. По ее словам, быстрый приток воды в трюм заставил судно затонуть.

Примерно 70 человек, в том числе водолазы, работали круглосуточно для подъема судна. Из-за коротких окон для подводных работ во время смены прилива и отлива операция была сложной. "Самая большая проблема - непредсказуемая погода на Северном море", - сказал Марк Антоний Ройяккерс, руководитель спасательной операции, находящийся недалеко от места происшествия.

Операция по извлечению передней части судна началась поздно вечером вTuesday. В конечном итоге, как заявило Генеральное дирекция водных путей и судоходства, кран, способный поднимать до 2200 тонн, вытащил обломки из глубины воды. Весь обломок теперь будет перевезен в Нидерланды для утилизации.

Расследование причин аварии продолжается.

Причины страшного столкновения двух грузовых судов остаются неясными. Федеральное бюро расследования морских происшествий расследует инцидент совместно с британским и бахрейнским органами, как сообщила следователь Бейлинг. Однако дата публикации отчета не определена.

Однако установлено, что моторное судно "Кееннесс" и грузовое судно "Полесье" столкнулись ранним утром 24 октября 2023 года в немецком заливе. "Кееннесс", с семью членами экипажа и грузом из 187 стальных катушек, затонуло. Немедленно были развернуты суда и немецкий военный вертолет для поиска судна. Неблагоприятные погодные условия осложнили миссию. Двух человек спасли из воды, и власти заявили, что пять членов экипажа погибли. Трое из этих лиц все еще числятся пропавшими без вести, их тела так и не были найдены.

"Полесье", с 22 людьми на борту, осталось на плаву после инцидента. Длина его составляет 190 метров, что значительно больше, чем у "Кееннесса". Изначально зарегистрированное в Гамбурге, оно направлялось в Ла-Корунью, Испания, под бахрейнским флагом. Моторное судно "Кееннесс", в свою очередь, эксплуатировалось британско-голландской судоходной компанией Faversham Ships и направлялось из Бремена в Иммингем, порт на английском побережье Северного моря.

Местонахождение обломков "Кееннесса" на глубине примерно 40 метров было определено после аварии. Эта область, примерно в 22 километрах юго-западнее острова Хельgolанд и в 31 километре северо-восточнее острова Лангеоог, является одной из самых оживленных морских зон в мире. Из-за потенциальной опасности для судоходства обломки требовали подъема. Эта операция, требующая специализированных компаний, заняла несколько месяцев и включала удаление опасных веществ и извлечение груза судна. Затем начались приготовления к подъему обломков из воды.

Оценки ставят общую стоимость подъема примерно в 12,5 миллиона евро. Большая часть этих расходов будет покрыта федеральным правительством, а страхование покроет примерно 2,3 миллиона евро.

К расходам на операцию по подъему судна также будут добавлены сборы за специальный внутренний поисковый отряд, нанятый для осмотра извлеченной носовой части в поисках пропавших членов экипажа.

После завершения операции по подъему судна дальнейшие расследования будут включать изучение извлеченных частей "Кееннесса", чтобы узнать больше о столкновении, в соответствии с соглашением, достигнутым с совместной следственной группой.

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