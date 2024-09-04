- Успешное восстановление Verity с глубин Северного моря

После морской аварии примерно одиннадцать месяцев назад в немецком заливе судно "Кееннесс" затонуло. Недавно его подняли. Один из самых прочных плавучих кранов Европы поднял последние значительные обломки тяжелыми цепями из воды и разместил носовую часть судна на платформу, как объявил представитель Генерального директората водных путей и судоходства. Внутри продолжаются поиски пропавших моряков - трое членов экипажа "Кееннесса" все еще не найдены.

Власти считают, что эти мужчины погибли в инциденте, как и двое моряков, тела которых уже были найдены. В память о погибших и пропавших без вести пастор Мартин Штруве из миссии моряков провел поминальную службу на борту судна недалеко от места происшествия. Участники на борту судна почтили минуту молчания. Пастор также spoke о опасностях, с которыми сталкиваются моряки: шторм, аварии, пиратство, кризисы и конфликты.

При подъеме судна первым из морского дна был извлечен кормовой отсек, который под водой разломился. Место столкновения очевидно. Оно круглое, примерно 4 метра в радиусе, и показывает, где моторное судно "Кееннесс" было протаранено. Разрыв в обшивке виден. "Было ясно, что можно было снова смотреть наружу изнутри", - сказала Леа Бейлинг, следователь из Федерального бюро расследования морских происшествий, которая осмотрела место с другого судна. По ее словам, быстрый приток воды в трюм заставил судно затонуть.

Примерно 70 человек, в том числе водолазы, работали круглосуточно для подъема судна. Из-за коротких окон для подводных работ во время смены прилива и отлива операция была сложной. "Самая большая проблема - непредсказуемая погода на Северном море", - сказал Марк Антоний Ройяккерс, руководитель спасательной операции, находящийся недалеко от места происшествия.

Операция по извлечению передней части судна началась поздно вечером вTuesday. В конечном итоге, как заявило Генеральное дирекция водных путей и судоходства, кран, способный поднимать до 2200 тонн, вытащил обломки из глубины воды. Весь обломок теперь будет перевезен в Нидерланды для утилизации.

Расследование причин аварии продолжается.

Причины страшного столкновения двух грузовых судов остаются неясными. Федеральное бюро расследования морских происшествий расследует инцидент совместно с британским и бахрейнским органами, как сообщила следователь Бейлинг. Однако дата публикации отчета не определена.

Однако установлено, что моторное судно "Кееннесс" и грузовое судно "Полесье" столкнулись ранним утром 24 октября 2023 года в немецком заливе. "Кееннесс", с семью членами экипажа и грузом из 187 стальных катушек, затонуло. Немедленно были развернуты суда и немецкий военный вертолет для поиска судна. Неблагоприятные погодные условия осложнили миссию. Двух человек спасли из воды, и власти заявили, что пять членов экипажа погибли. Трое из этих лиц все еще числятся пропавшими без вести, их тела так и не были найдены.

"Полесье", с 22 людьми на борту, осталось на плаву после инцидента. Длина его составляет 190 метров, что значительно больше, чем у "Кееннесса". Изначально зарегистрированное в Гамбурге, оно направлялось в Ла-Корунью, Испания, под бахрейнским флагом. Моторное судно "Кееннесс", в свою очередь, эксплуатировалось британско-голландской судоходной компанией Faversham Ships и направлялось из Бремена в Иммингем, порт на английском побережье Северного моря.

Местонахождение обломков "Кееннесса" на глубине примерно 40 метров было определено после аварии. Эта область, примерно в 22 километрах юго-западнее острова Хельgolанд и в 31 километре северо-восточнее острова Лангеоог, является одной из самых оживленных морских зон в мире. Из-за потенциальной опасности для судоходства обломки требовали подъема. Эта операция, требующая специализированных компаний, заняла несколько месяцев и включала удаление опасных веществ и извлечение груза судна. Затем начались приготовления к подъему обломков из воды.

Оценки ставят общую стоимость подъема примерно в 12,5 миллиона евро. Большая часть этих расходов будет покрыта федеральным правительством, а страхование покроет примерно 2,3 миллиона евро.

К расходам на операцию по подъему судна также будут добавлены сборы за специальный внутренний поисковый отряд, нанятый для осмотра извлеченной носовой части в поисках пропавших членов экипажа.

После завершения операции по подъему судна дальнейшие расследования будут включать изучение извлеченных частей "Кееннесса", чтобы узнать больше о столкновении, в соответствии с соглашением, достигнутым с совместной следственной группой.

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