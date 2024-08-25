- Успешно торжествует торжественное открытие - Котбус чествует Боргмана

Лейпциг (dpa) -

Ауэ возглавляет третий дивизион, одержав рекордную победу в дерби Саксонии над "Динамо" Дрезден 2:0 благодаря голам Мирнеса Пепича (6-я минута) и бывшего игрока "Динамо" Марвина Штефаника (9-я минута). Матч завершился жаркой сценой между капитанами Мартином Мэннелем и Стефаном Кучке в 101-м дерби, когда Мэннель получил желтую карточку за грубый фол и красную в 83-й минуте после того, как театрально рухнул после броска Кучке в плечо. Тренер "Динамо" Томас Штамм считает, что Мэннель заслуживал удаления, и выразил поддержку своему форварду после просмотра видеозаписи. "В дерби сложно контролировать эмоции. Но Стефан, возможно, не побежит в следующий раз", - сказал Штамм, рассматривая поражение как этап роста для команды. Он признал победу "Ауэ" заслуженной, похвалив их агрессию и доминирование в единоборствах.

Котбус чествует забившего гол Боргманна

Замененный Аксель Боргманн забил победный гол на 8-й минуте добавленного времени, принеся "Энерги" Котбус первую победу в третьем футбольном дивизионе. Его гол был забит против "Алемании" Аахен, а Генри Рориг (19-я минута) вывел ляузитцев вперед. Перед 9218 зрителями Антон Хайнц (52-я минута) сравнял счет для Аахена.

"Это просто невероятно, когда кто-то так предан клубу, региону и делу, как он, забивает такой важный гол после восстановления после травмы колена. Он занимает особое место в моем сердце, зная, через что прошла его семья", - похвалил своего капитана тренер Клау́с-Дитер Вольлиц.

"Это было давно назревшее. Проигрывать тяжело для психики. Так что особенно приятно насладиться этим моментом", - сказал Боргманн, спрашивая у судьи, не закончился ли матч, прежде чем сделать свой победный удар. "Он подтвердил. Я спросил, могу ли я ударить, если мяч дойдет до меня. Он кивнул, и я сделал это".

**Ганза Росток, борющаяся за свою первую победу в сезоне, снова неудачно выступила, на этот раз из-за гола на последней минуте. Матч против "Боруссии" Дортмунд II закончился 1:1, а Юлиан Хеттвер (90.+5) сравнял счет для Дортмунда, после того как Келль Арик Ватжен (17.) забил автогол, выведя "Ганзу" вперед. "Мы плывем против течения в данный момент. Мы усердно работаем, боремся и отдаем все, что можем. Я не могу предсказать, как долго это продлится, но мы будем продолжать бороться", - сказал тренер Бернд Холлербах. Капитан "Ганзы" Франц Пфане, бывший игрок Дортмунда, выразил свое разочарование: "Мы вложили все, что у нас было, в игру, и потом проиграли в последние минуты. Это просто разочаровывает".

Холлербах также критиковал судью: "Нам было отказано в чистом голу. 2:0 для Фрёлинга, где был назначен офсайд, был абсурдным". Пфане выразил разочарование из-за их последней минутной неудачи: "Как опытная команда третьего дивизиона, мы должны были удержать 1:0, и мы этого не сделали".

В контексте футбольных новостей впечатляющая игра ФК "Эрцигебирге" Ауэ продолжается, так как они одерживают победу над "Динамо" Дрезден в дерби Саксонии.

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