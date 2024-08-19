- Успешно нейтрализовано древнее взрывное устройство Первой мировой войны, обнаруженное в Штутгарте.

В результате обнаружения гранаты времен Второй мировой войны в районе Файербах в Штутгарте мощный взрывной снаряд весом 250 килограммов был успешно нейтрализован. Многие жильцы и владельцы садовых участков смогли вернуться в свои дома, как сообщил представитель города.

Процесс нейтрализации имел место около полудня, согласно записям города. Снаряд времен Второй мировой войны был обнаружен во время расследования, проведенного саперной командой. Снаряд был извлечен с помощью экскаватора и находился на глубине 1,5 метра, как заявил представитель.

Был установлен охранный периметр с радиусом 400 метров, чтобы никто не мог войти в эту зону, будь то пешком, на велосипеде или с помощью дронов. Около 340 жителей были затронуты.

Обнаружение гранаты времен Второй мировой войны потребовало немедленного реагирования саперной команды. После нейтрализации взрывного снаряда было объявлено об окончании чрезвычайной ситуации для жителей, чтобы они могли вернуться к своим обычным занятиям.

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