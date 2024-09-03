- Успешно нейтрализовал древний взрывчатый материал Первой мировой войны в Кобленце.

Люди, которые едут, идут и плавают, должны подготовиться к ограничениям, вступающим в силу с 10 часов утра сегодняшнего дня, из-за обращения с авиационной бомбой времен Второй мировой войны массой 250 кг в Кобленце. Город просит эвакуировать приблизительно 300-метровую зону безопасности, окружающую мост Пффендорфер в центре города, до 11 часов утра, согласно заявлению города. Мост будет закрыт для движения с 10 часов утра.

Зона безопасности не содержит жилых домов, но охватывает отель «Кобленцер Вайндорф» и зал «Рейн-Мозель». Как сообщается, перед разминированием будет произведена проверка территории силами Ordnungsamt. Бомба была найдена в пятницу на стройплощадке нового моста Пффендорфер, и ее взрыватель остается неповрежденным.

Эвакуация включает в себя расположенный поблизости отель «Кобленцер Вайндорф», который популярен среди туристов, часто прибывающих на кораблях. Из-за закрытия моста Пффендорфер морякам, возможно, придется скорректировать маршрут своего судна, чтобы обойти эту зону.

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