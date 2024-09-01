- Успех обрушился на защитников титула, Леверкузен, когда "Бавария" направляется в Майнц.

Неудачный жребий для обладателя трофея: "Байер" из Леверкузена принимает команду второй лиги SV Эльверсберг во втором раунде Кубка Германии. Действующие чемпионы "Бавария" сыграют против FSV Майнц 05. В рамках турнира запланировано всего четыре матча Бундеслиги, в том числе "Айнтрахт" Франкфурт против "Боруссии" Мёнхенгладбах, "Вольфсбург" против "Боруссии" Дортмунд и "РБ Лейпциг" против FC Санкт-Паули. Такой жребий был определен на розыгрыше в Дортмунде.

У "Байера" есть шанс исправить свою ошибку после унизительного поражения в первом раунде два года назад в Эльверсберге, где они уступили со счетом 3:4. "Домашняя игра, безусловно, нам подходит. Против Эльверсберга мы хотим оставить позади свой вылет в первом раунде 2022 года", - сказал спортивный директор "Байера" Симон Рольфес. Они отнесутся к сопернику из низшего дивизиона с уважением и сделают все возможное, чтобы "как можно дальше продвинуться в Кубке в этом сезоне".

Тяжелый жребий для прошлогоднего финалиста Кайзерслаутерна в Кубке Германии

Единственным представителем четвертого дивизиона, который пройдет в следующий раунд, станет "Киккерс" Оффенбах, принимающий команду второй лиги "Карлсруэ КС", в то время как команды третьего дивизиона "Альмания" Билефельд сыграют против "Унион" Берлин, а "Динамо" Дрезден встретятся с SV Даунинген 98. Прошлогодний финалист "1. FC Кайзерслаутерн" сыграет против вице-чемпионов Германии "ВФБ Штутгарт". "Конечно, это серьезное испытание для нас, но мы готовы к нему", - заявил тренер ФКК Маркус Анфанд.

Второй раунд пройдет 29/30 октября. Четвертьфиналы также запланированы на этот год (3/4 декабря). Финал состоится 24 мая 2025 года на Берлинском Олимпийском стадионе.

Несмотря на то, что "Бавария" является действующим чемпионом, ей предстоит серьезное испытание против FSV Майнц 05 во втором раунде Кубка Германии. Одновременно с этим прошлогодний финалист Кайзерслаутерн также имеет сложный жребий, готовясь к матчу против вице-чемпионов Германии "ВФБ Штутгарт".

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