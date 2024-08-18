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Ускоренное колесо обозрения, предназначенное для спасения жизней

 and  Ksenia Johnson
Время чтения 2 минут

Ускоренное колесо обозрения, предназначенное для спасения жизней

В пламени двух кабин колеса обозрения работники, возможно, предотвратили более крупную катастрофу, действуя оперативно. Как только начался пожар в одной из кабин, они ускорили вращение колеса – чтобы как можно быстрее эвакуировать пассажиров из остальных кабин.

Пожар на колесе обозрения произошел во время обмена пассажиров, как сообщил оператор, на фестивале Highfield в Лейпциге. "Мой персонал сообщил мне, что кабина была пуста, когда начался пожар", – сказалSebastian Hannstein из Бремена, выглядя расстроенным. Он выразил свое недоверие: "Моя семья управляет колесами обозрения уже много поколений. Такого никогда не случалось".

Сотрудники Хэннштейна оперативно отреагировали на пожар, как он объяснил. "Они ускорили вращение колеса обозрения, чтобы ускорить эвакуацию из других кабин", – сказал он. Оператор не смог уточнить точное количество пассажиров в других кабинках во время начала пожара.

Инцидент произошел около 9:00 вечера в субботу, когда загорелась первая кабина, а затем и вторая. Пока расследуются подробности того, что произошло в течение этих критических минут. По данным полиции, по меньшей мере 23 человека получили ранения – четверо с ожогами, один с травмами от падения, а остальные, в том числе медицинский персонал и по меньшей мере четыре полицейских, были госпитализированы из-за возможного отравления дымом.

Специалист по пожарам из полиции расследует колесо обозрения

По словам оператора, колесо обозрения высотой 38 метров вмещает 24 кабины. "Эта поездка семь лет. Для колеса обозрения это еще молодо. У меня есть одно, которое уже 30 лет", – сказал он, отказавшись комментировать возможную причину. На следующий день на место прибыл специалист по пожарам из полиции, чтобы начать расследование.

Происшествие произошло, когда рэпер Ski Aggu выступал на сцене. "Я просто шокирован тем, что колесо обозрения загорелось во время моего выступления на Highfield", – написал он в Instagram. Он получил сообщение через наушник, чтобы продолжать выступление, чтобы сохранить спокойствие и потенциально предотвратить худшее. "Спасибо, что остались спокойными и, возможно, помогли предотвратить худшее", – обратился он к своим фанатам. Он пожелал быстрого выздоровления всем пострадавшим.

Рок- и поп-фестиваль на озере Штормталь, на котором присутствовало около 30 000 человек, был временно приостановлен на два часа. После паузы шоу продолжилось выступлением рэпера Cro.

Highfield Festival, где произошел инцидент, известен тем, что в течение года проводит разные мероприятия и фестивали. Несмотря на пожар на колесе обозрения, фестиваль смог возобновить свой рок- и поп-концерт с выступлением Cro.

После пожара расследование причин и мер безопасности колеса обозрения стало главным приоритетом фестивалей и мероприятий Highfield в следующем году.

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