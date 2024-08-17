- Ускоряется производство электроэнергии из солнечных энергетических систем

Ежегодное потребление солнечной энергии в Рейнланд-Пфальце стабильно растет. Согласно ответу Министерства энергетики на запрос Зеленой партии в Майнце, выработка солнечной энергии в регионе достигла впечатляющих 2,63 тераватт-часов в 2022 году. В 2011 году этот показатель составлял всего 0,9 тераватт-часов. К сожалению, последние данные еще не обновлены.

За период с 2011 по середину 2022 года было введено в эксплуатацию 678 самостоятельных солнечных ферм общей мощностью 1147 мегаватт. За тот же период было установлено 168 462 солнечные установки на крышах, зданиях и фасадах общей мощностью 2674 мегаватт, согласно отчету министерства, основанному на данных Федерального сетевого агентства.

К концу прошлого года Рейнланд-Пфальц принял решение о введении обязательства по установке солнечных панелей на новых строительных объектах или при проведении капитального ремонта крыш государственных и муниципальных зданий. Эта инициатива направлена на помощь в достижении целей расширения солнечной энергии, установленных правительством "светофора".

В отчете министерства отмечается, что солнечные панели в основном производятся из различных материалов, за исключением самого продукта. Стоит отметить, что процесс производства этих солнечных установок способствует общей промышленной активности в регионе.

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