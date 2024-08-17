- Усиливающаяся тенденция избирать депутатов Европейского парламента посредством почтовых бюллетеней набирает силу.

Переход к голосованию по почте сохраняется в Саксонии, даже для региональных выборов. За две недели до голосования тысячи бюллетеней уже были распределены в основных городах Лейпциг, Дрезден и Кемниц. Муниципалитеты отметили растущую тенденцию к голосованию по почте на многочисленных выборах в прошлом. Новый ландтаг в Саксонии будет избран 1 сентября.

В Лейпциге, примерно 78 000 человек запросили и получили комплекты для голосования по почте в течение последних двух недель, как объявил город. Количество посещений пункта голосования по почте уже явно выше, чем на местных выборах 9 июня, согласно городу. Почти полмиллиона уведомлений о голосовании были отправлены для региональных выборов в Лейпциге.

В Дрездене, столице земли, право голоса имеют около 420 000 человек. На данный момент получено более 105 000 заявок на комплекты для голосования по почте. На последних региональных выборах в 2019 году около 123 000 жителей Дрездена запросили комплекты для голосования по почте - на 50 000 больше, чем на выборах 2014 года. Общая тенденция к голосованию по почте растет.

Также растет тенденция к голосованию по почте в Кемнице. На региональных выборах 2014 года было зарегистрировано 24 000 голосов по почте, в 2019 году - 37 000. На данный момент выдано 26 830 бюллетеней для голосования на выборах этого года в Кемнице.

Голосование по почте изначально предназначено для тех, кто не может посетить избирательный участок лично по состоянию здоровья или другим причинам в день выборов. Растущая популярность также является предметом критической дискуссии - например, из-за того, что невозможно гарантировать, что человек голосует свободно и без внешнего влияния при голосовании по почте.

В Дрездене, городе с более чем 420 000 избирателей, очевидна тенденция к переходу на голосование по почте. На данный момент получено более 105 000 заявок на комплекты для голосования по почте в Дрездене.

На региональных выборах 2019 года Дрезден увидел значительный рост заявок на голосование по почте по сравнению с 2014 годом, когда около 123 000 жителей запросили комплекты для голосования по почте.

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