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Федеральные земли ГерманииНовостиДрезден

Усиливающаяся тенденция избирать депутатов Европейского парламента посредством почтовых бюллетеней набирает силу.

Возрастает количество лиц, выбирающих голосовать по открепительным удостоверениям на выборах. На данный момент подано множество заявок на участие в голосовании, общее число которых исчисляется десятками тысяч.

 and  Anthony Ross
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Несомненный интерес к голосованию по почте также очевиден перед предстоящими выборами штата.
Несомненный интерес к голосованию по почте также очевиден перед предстоящими выборами штата.

- Усиливающаяся тенденция избирать депутатов Европейского парламента посредством почтовых бюллетеней набирает силу.

Переход к голосованию по почте сохраняется в Саксонии, даже для региональных выборов. За две недели до голосования тысячи бюллетеней уже были распределены в основных городах Лейпциг, Дрезден и Кемниц. Муниципалитеты отметили растущую тенденцию к голосованию по почте на многочисленных выборах в прошлом. Новый ландтаг в Саксонии будет избран 1 сентября.

В Лейпциге, примерно 78 000 человек запросили и получили комплекты для голосования по почте в течение последних двух недель, как объявил город. Количество посещений пункта голосования по почте уже явно выше, чем на местных выборах 9 июня, согласно городу. Почти полмиллиона уведомлений о голосовании были отправлены для региональных выборов в Лейпциге.

В Дрездене, столице земли, право голоса имеют около 420 000 человек. На данный момент получено более 105 000 заявок на комплекты для голосования по почте. На последних региональных выборах в 2019 году около 123 000 жителей Дрездена запросили комплекты для голосования по почте - на 50 000 больше, чем на выборах 2014 года. Общая тенденция к голосованию по почте растет.

Также растет тенденция к голосованию по почте в Кемнице. На региональных выборах 2014 года было зарегистрировано 24 000 голосов по почте, в 2019 году - 37 000. На данный момент выдано 26 830 бюллетеней для голосования на выборах этого года в Кемнице.

Голосование по почте изначально предназначено для тех, кто не может посетить избирательный участок лично по состоянию здоровья или другим причинам в день выборов. Растущая популярность также является предметом критической дискуссии - например, из-за того, что невозможно гарантировать, что человек голосует свободно и без внешнего влияния при голосовании по почте.

В Дрездене, городе с более чем 420 000 избирателей, очевидна тенденция к переходу на голосование по почте. На данный момент получено более 105 000 заявок на комплекты для голосования по почте в Дрездене.

На региональных выборах 2019 года Дрезден увидел значительный рост заявок на голосование по почте по сравнению с 2014 годом, когда около 123 000 жителей запросили комплекты для голосования по почте.

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