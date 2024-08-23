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Федеральные земли ГерманииНовостиВ выходные

Усиленные ограничения на железной дороге Рейнской долины в выходные дни

Пассажиры, путешествующие между Растаттом и Баден-Баденом, вынуждены были пользоваться substitute buses в течение двух недель. Это нарушение запланировано на продолжение и после выходных.

 and  Ann Bradley
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- Усиленные ограничения на железной дороге Рейнской долины в выходные дни

Пассажирам линии Рейнский долина придется проявить больше терпения, чем когда-либо

Не только путешественники на этой линии должны быть терпеливее, чем прежде, но и вдвое больше этого качества им понадобится в это выходные. Системное обновление и предварительная установка для новых сигнальных ящиков вынуждают Deutsche Bahn закрыть свой маршрут между Баден-Баденом и Ахерном в субботу и воскресенье. Вместо поездки на поезде пассажиры сядут на автобусы-шаттлы, которые займут почти час дольше из-за закрытия в выходные.

Задержки в обслуживании

По словам железнодорожной компании, работы должны были завершиться к первому выходным дню закрытия, но этого не произошло. Системное обновление является критически важным для обеспечения бесперебойной работы линии после конца августа.

С 9 августа маршрут между Раштаттом и Баден-Баденом находится на реконструкции. В течение трехнедельного закрытия южный конец туннеля Раштатт будет подключен к железнодорожной сети. Железнодорожная компания также планирует отремонтировать переключатели, сигнальные ящики и системы сигнализации.

В начале закрытия в начале августа пассажиры столкнулись с проблемами с железнодорожной альтернативой. Красный Крест, пожарная служба и город Баден-Баден помогли обеспечить водой пассажиров, ожидающих длительное время.

Несмотря на запланированное завершение к первому выходному дню закрытия, системное обновление и предварительная установка для новых сигнальных ящиков все еще продолжаются. В результате пассажиры должны ожидать нарушений в течение этого выходных, что потребует использования автобусов-шаттлов.

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