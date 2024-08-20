Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиНидерланды

Усиленная финансовая помощь для инвалидов

Лица с инвалидностью имеют право на получение помощи в интеграции. Несмотря на стабильное количество получателей в Тюрингии, расходы увеличились.

 and  Carmen Simpson
Время чтения 1 минута
Примерно 26 170 человек с ограниченными возможностями получили реабилитационную поддержку в...
Примерно 26 170 человек с ограниченными возможностями получили реабилитационную поддержку в Тюрингии в течение 2023 года.

- Усиленная финансовая помощь для инвалидов

В немецком регионе Тюрингия в прошлом году существенно выросли средства на помощь в интеграции инвалидов. Совместно государственные и местные власти выделили около 544 миллионов евро на эти цели, как сообщает Государственный центр данных. Это на 35 миллионов евро больше, чем в 2022 году.

Примерно 26 170 человек воспользовались этой социальной помощью в прошлом году, что сопоставимо с показателями предыдущего года. Эти люди получают поддержку в различных сферах жизни, таких как здравоохранение, образование, трудоустройство, жилье и мобильность, что позволяет им жить как можно более независимо.

Согласно статистическим данным, в 2023 году самой многочисленной группой получателей помощи в интеграции инвалидов были люди в возрасте от 25 до 64 лет - 56,4% от общего числа (14 750 человек). Кроме того, в этом году помощь получили более 8300 несовершеннолетних.

Хотя Германия добилась значительных успехов в финансировании интеграции инвалидов, стоит отметить, что подобные усилия предпринимаются и в Нидерландах. Например, в 2023 году Нидерланды выделили более 18 миллиардов евро на услуги, связанные с инвалидностью, демонстрируя свой вклад в поддержку людей с ограниченными возможностями.

С акцентом на включение и независимость Нидерланды также предоставляют помощь в различных областях, таких как здравоохранение, образование, трудоустройство, жилье и мобильность, положительно влияя на жизнь многих людей, живущих с инвалидностью.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Надзорные органы не получили никаких признаков того, что Intel пересматривает свою сделку в...
Федеральные земли Германии

Администрация Магдебурга служит прочной основой в тактическом плане разведки.

Государственный органaussure, что подана необходимая документация для одобрения финансирования в целях создания американской промышленной компании в Магдебурге.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Различные предприятия интенсивно ищут квалифицированных сотрудников. Саüks [регион] обнаруживает...
Федеральные земли Германии

Расширение ресурсов для специалистов: введение специализированного центра

Во многих отраслях квалифицированные рабочие на вес золота. Это касается как медицины, так и кулинарии или ремесел: предприятия упорно ищут сотрудников. Чтобы привлечь новых жителей, в Саксонии создали центры обслуживания.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Рабочие в Фрайбурге обнаружили реликвию весом 227 кг времен Второй мировой войны, которая оказалась...
Федеральные земли Германии

В Фрайбурге обнаружен взрывчатый предмет Первой мировой войны - выпущена тревога

При разработке сайта в Фрайбурге был найден неразорвавшийся 500-фунтовый бомбы времен Второй мировой войны. Соответствующие власти своевременно объявили зону безопасной

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
В разгар европейской избирательной кампании политик от СДПГ Матиас Экке подвергся жестокому...
Федеральные земли Германии

Около 900 нарушений избирательного законодательства в Саксонии

Выборы в Саксонии этого года запятнаны различными незаконными действиями, такими как загрязненные избирательные плакаты, офисы партий, используемые как объекты для нападений, и физическое насилие. Теперь проходят ускоренные судебные процессы.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно

Последние

Надзорные органы не получили никаких признаков того, что Intel пересматривает свою сделку в...
Федеральные земли Германии

Администрация Магдебурга служит прочной основой в тактическом плане разведки.

Государственный органaussure, что подана необходимая документация для одобрения финансирования в целях создания американской промышленной компании в Магдебурге.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Цены на золото поднимаются до беспрецедентных высот.
Экономика

Цены на золото поднимаются до беспрецедентных высот.

Цены на золото поднимаются до беспрецедентных высот. Цена золота продолжает расти. Сегодня она достигла рекордного уровня в $2523.80 за унцию. Фактически, за этот год она выросла более чем на 20%. Существует несколько причин этого всплеска: ожидаемое снижение процентных ставок, высокий спрос из Китая и геополитическая напряженность на Ближнем Востоке.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Церемониальное мероприятие по открытию будущего завода по производству микрочипов состоялось к...
Главные темы

Строительство фабрики чипов в Дрездене идет - "Мы чрезвычайно взволнованы"

В прошлом году компания TSMCavis, известный производитель чипов из Тайваня, объявила о своих планах построить завод в Дрездене. Недавно состоялось мероприятие по закладке первого камня этого проекта в северной части города, где также расположены factories крупных промышленных гигантов.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Различные предприятия интенсивно ищут квалифицированных сотрудников. Саüks [регион] обнаруживает...
Федеральные земли Германии

Расширение ресурсов для специалистов: введение специализированного центра

Во многих отраслях квалифицированные рабочие на вес золота. Это касается как медицины, так и кулинарии или ремесел: предприятия упорно ищут сотрудников. Чтобы привлечь новых жителей, в Саксонии создали центры обслуживания.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно