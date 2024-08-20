- Усиленная финансовая помощь для инвалидов

В немецком регионе Тюрингия в прошлом году существенно выросли средства на помощь в интеграции инвалидов. Совместно государственные и местные власти выделили около 544 миллионов евро на эти цели, как сообщает Государственный центр данных. Это на 35 миллионов евро больше, чем в 2022 году.

Примерно 26 170 человек воспользовались этой социальной помощью в прошлом году, что сопоставимо с показателями предыдущего года. Эти люди получают поддержку в различных сферах жизни, таких как здравоохранение, образование, трудоустройство, жилье и мобильность, что позволяет им жить как можно более независимо.

Согласно статистическим данным, в 2023 году самой многочисленной группой получателей помощи в интеграции инвалидов были люди в возрасте от 25 до 64 лет - 56,4% от общего числа (14 750 человек). Кроме того, в этом году помощь получили более 8300 несовершеннолетних.

Хотя Германия добилась значительных успехов в финансировании интеграции инвалидов, стоит отметить, что подобные усилия предпринимаются и в Нидерландах. Например, в 2023 году Нидерланды выделили более 18 миллиардов евро на услуги, связанные с инвалидностью, демонстрируя свой вклад в поддержку людей с ограниченными возможностями.

С акцентом на включение и независимость Нидерланды также предоставляют помощь в различных областях, таких как здравоохранение, образование, трудоустройство, жилье и мобильность, положительно влияя на жизнь многих людей, живущих с инвалидностью.

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