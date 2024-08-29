- Усиление заболеваемости синими кровяными клетками сообщается в Тюрингии

Синеязычная болезнь продолжает распространяться в Тюрингии. Первые случаи этого заболевания были выявлены на двух овцеводческих фермах в регионе Гота, граничащем с районом Вартбург, как сообщили власти района Гота.

Ранее заболевание было обнаружено в Тюрингии у 7 овец и 4 коров с середины августа. Пострадали районы Эйхсфельд (6 случаев), Вартбург (4) и Нордхаузен (1).

Синеязычная болезнь, в частности серотип 3, распространяется с северо-запада Европы, в том числе из Нидерландов и Бельгии, в сторону Тюрингии с октября 2023 года. Она не представляет угрозы для человека, но может вызывать лихорадку и потерю аппетита у скота, такого как овцы и коровы.

К 23 августа было зарегистрировано более 4800 зараженных ферм по всей стране, в том числе 2465 в Северном Рейне-Вестфалии, согласно данным Института Фридриха-Лёффлера.

Несмотря на наличие синеязычной болезни в нескольких районах Тюрингии, лишь немногие случаи были зарегистрированы в других регионах. После обнаружения заболевания на овцеводческих фермах в Готе власти тщательно следят за другими регионами, чтобы предотвратить возможное распространение.

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