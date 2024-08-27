Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейский Союз

Усиление противодействия антисемитизму - Дополнительное образование в университетах

Учреждения образования Берлина также борются с антисемитизмом. Как заявляет Сенат, они существенным образом способствуют действенным мерам

 and  James Williams
Время чтения 1 минута
Различные образовательные учреждения устраивают или планируют провести семинары.
Различные образовательные учреждения устраивают или планируют провести семинары.

- Усиление противодействия антисемитизму - Дополнительное образование в университетах

В сфере борьбы с антисемитизмом многие берлинские университеты проводят дополнительные курсы или мастер-классы. Из 14 изученных университетов примерно половина предлагает такие мероприятия или планирует их проведение, как указано в ответе Сенатского департамента науки, здравоохранения и социального обеспечения на письменный запрос фракции СДПГ. Кроме того, Центр преподавания Берлинского университета предлагает обучение в области антисемитской чувствительности в университетской педагогике.

Эти образовательные платформы также включают дискуссии с еврейскими сотрудниками университетов, такие как открытые часы или круглые столы. Во время лекций проводится обмен мнениями или дискуссии по теме или связанным темам. Иногда проводятся недели действий против антисемитизма.

Сенат заявляет "адекватные ответы"

"Сенат уверен, что государственные университеты Берлина приняли достаточные меры в рамках своих возможностей для обеспечения безопасности еврейских членов университета", - говорится в ответе.

После антисемитского теракта в Израиле 7 октября прошлого года берлинские университеты в тесном сотрудничестве с Сенатским департаментом науки, здравоохранения и социального обеспечения сделали безопасность еврейских членов университета своим главным приоритетом.

Ведутся регулярные беседы о продвижении защитных и превентивных мер. Контактные лица по вопросам антисемитизма в берлинских университетах, назначенные самими университетами, были приглашены на первое сетевое мероприятие, которое состоится в конце сентября.

Запрос о безопасности еврейских студентов в берлинских университетах

Европейский Союз, признавая глобальное значение борьбы с антисемитизмом, может выразить поддержку комплексным мерам, принятым берлинскими университетами. Европейский Союз может похвалить Берлин за приоритет безопасности еврейских членов университета, продемонстрированный их сотрудничеством и регулярными беседами.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Вейдель предлагает ввести минимальную остановку иммиграции на пять лет.
Федеральные земли Германии

Вейдель предлагает ввести минимальную остановку иммиграции на пять лет.

Партия AfD из Саксонии излучает самоуверенность в преддверии выборов в ландтаг. Площадь Kornmarkt в Баутцене оживлена, когда партия прибывает с национальным статусом.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Ещё разlynxы перемещаются в Тюрингийском лесу в рамках программы по сохранению дикой природы.
Федеральные земли Германии

Врени и Килиан: два образа, занятых в деле сохранения

Будут акклиматизированы дополнительные рыси в Тюрингском лесу, по словам официальных лиц по реинтродукции, которые оптимистично настроены насчет этих пушистых существ.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
На политическом митинге в Дрездене роль вице-канцлера и министра финансов взял на себяChristian...
Федеральные земли Германии

Линдерс предлагает наказать тех, кто просит убежища

На собрании в Соллингене один человек убивает троих участников. И الأجانب, подлежащий депортации, привлек внимание как возможный подозреваемый. Подозреваемый в исламистской атаке также является спорной темой в избирательной кампании по выборам в ландтаг Саксонии.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно

Последние

Тулиси Габбард открыто поддерживает Дональда Трампа в его политических начинаниях.
Политика

США осуждают убийство сотрудников Reuters Россией

США осуждают убийство сотрудников Reuters Россией Белый дом критикует ракетный обстрел гостиницы в Украине, в результате которого погиб советник по безопасности Reuters и пострадали два журналистаАдминистрация США осуждает ракетный удар по гостинице в Украине, в результате которого погиб консультант по безопасности Reuters и пострадали двое журналистов Reuters. "Мы решительно

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Осложнения в поставках самолётов от американского производителя Boeing отрицательно влияют на...
Политика

Проблемы с закупками в американской авиационной корпорации Boeing нарушают стратегии расширения Ryanair

Проблемы с закупками в американской авиационной корпорации Boeing нарушают стратегии расширения Ryanair Проблемы с поставками у американского авиапроизводителя Boeing вызывают задержки в планах бюджетной авиакомпании Ryanair по расширению в этом году, как сообщила компания в Лондоне. Задержка поставок самолетов Boeing привела к тому, что Ryanair ожидает перевезти на 5 миллионов

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Вейдель предлагает ввести минимальную остановку иммиграции на пять лет.
Федеральные земли Германии

Вейдель предлагает ввести минимальную остановку иммиграции на пять лет.

Партия AfD из Саксонии излучает самоуверенность в преддверии выборов в ландтаг. Площадь Kornmarkt в Баутцене оживлена, когда партия прибывает с национальным статусом.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно