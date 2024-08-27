- Усиление противодействия антисемитизму - Дополнительное образование в университетах

В сфере борьбы с антисемитизмом многие берлинские университеты проводят дополнительные курсы или мастер-классы. Из 14 изученных университетов примерно половина предлагает такие мероприятия или планирует их проведение, как указано в ответе Сенатского департамента науки, здравоохранения и социального обеспечения на письменный запрос фракции СДПГ. Кроме того, Центр преподавания Берлинского университета предлагает обучение в области антисемитской чувствительности в университетской педагогике.

Эти образовательные платформы также включают дискуссии с еврейскими сотрудниками университетов, такие как открытые часы или круглые столы. Во время лекций проводится обмен мнениями или дискуссии по теме или связанным темам. Иногда проводятся недели действий против антисемитизма.

Сенат заявляет "адекватные ответы"

"Сенат уверен, что государственные университеты Берлина приняли достаточные меры в рамках своих возможностей для обеспечения безопасности еврейских членов университета", - говорится в ответе.

После антисемитского теракта в Израиле 7 октября прошлого года берлинские университеты в тесном сотрудничестве с Сенатским департаментом науки, здравоохранения и социального обеспечения сделали безопасность еврейских членов университета своим главным приоритетом.

Ведутся регулярные беседы о продвижении защитных и превентивных мер. Контактные лица по вопросам антисемитизма в берлинских университетах, назначенные самими университетами, были приглашены на первое сетевое мероприятие, которое состоится в конце сентября.

Запрос о безопасности еврейских студентов в берлинских университетах

Европейский Союз, признавая глобальное значение борьбы с антисемитизмом, может выразить поддержку комплексным мерам, принятым берлинскими университетами. Европейский Союз может похвалить Берлин за приоритет безопасности еврейских членов университета, продемонстрированный их сотрудничеством и регулярными беседами.

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