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Усиление присутствия правоохранительных органов на собраниях и мероприятиях по всей Гессии

Нападение в Солингене вновь поднимает вопрос о безопасности в Германии. Министр внутренних дел Гессена, Позсек, реагирует решительными действиями.

 and  Carmen Simpson
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Министр внутренних дел Гессена Роман Посек обещает усилить присутствие полиции на мероприятиях.
Министр внутренних дел Гессена Роман Посек обещает усилить присутствие полиции на мероприятиях.

- Усиление присутствия правоохранительных органов на собраниях и мероприятиях по всей Гессии

После трагического инцидента в Золингене министр внутренних дел Гессена Роман Позек от ХДС объявил о усилении присутствия полиции на собраниях и праздниках. Это решение направлено на усиление реальной безопасности и повышение чувства безопасности среди населения, как заявил министр в Висбадене. Подробные планы безопасности будут разработаны и согласованы в ходе индивидуальных встреч между организаторами и полицией, сказал Позек.

Министерство внутренних дел распорядилось направить больше полицейских и усилить их присутствие на мероприятиях и праздниках по всему Гессену в ближайшие дни после инцидента в Золингене. Помощь также будет оказана офицерами из полицейского главка Гессена (HPE), а также отрядами быстрого реагирования.

"В будущем люди должны иметь возможность посещать мероприятия и праздники без страха. В противном случае, террористы добились бы своей цели", - подчеркнул министр внутренних дел.

Чтобы гарантировать безопасность на различных мероприятиях и праздниках по всему Гессену, дополнительные полицейские будут направлены на луга и открытые пространства, как заявил министр внутренних дел. Усиленное присутствие направлено на успокоение населения и сдерживание потенциальных угроз после трагического инцидента в Золингене.

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