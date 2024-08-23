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Усиление поддержки инициатив в области климата в малых предприятиях и улавливания и хранения углерода (УВУ)

Различные промышленные операции требуют значительного потребления энергии. Будущие усилия должны включать снижение выбросов парниковых газов. Министр Хабек планирует поддержать это с помощью введения нового финансового содействия.

 and  Michael Bootcampf
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Недавняя инициатива охватывает различные аспекты, особое внимание уделяется коммерческим...
Недавняя инициатива охватывает различные аспекты, особое внимание уделяется коммерческим организациям, работающим в отраслях, потребляющих много энергии в основных материальных производствах, таких как сталь и литейное производство, производство стекла, керамика, производство бумаги и производство цемента.

- Усиление поддержки инициатив в области климата в малых предприятиях и улавливания и хранения углерода (УВУ)

Экономический министр Роберт Хабек планирует поддержать переход к более экологичным методам производства и хранению CO2 под землей, выделив около 3,3 миллиарда евро к 2030 году. Эта инициатива входит в состав нового "Федеральных грантов для бизнеса и защиты климата". Проекты с минимальными инвестициями в 500 000 евро для малых и средних предприятий и 1 миллион евро для крупных корпораций имеют право на участие в этой программе. При превышении фонда проекта 15 миллионов евро местные власти должны внести финансовый вклад в размере 30 процентов. Эти средства поступают из Фонда климата и трансформации (КТФ).

Финансовая помощь направлена на предприятия, работающие в отраслях, потребляющих много энергии, таких как основные материалы, сталь и литье, стекло, керамика, бумага или цемент, и т.д.

Кроме того, будет поощряться захват и хранение под землей вредного CO2 (CO2), что критикуется экологическими группами. Министерство уточнило, что "финансирование распространяется только на неизбежные выбросы CO2". Квалифицирующиеся проекты находятся в сферах производства извести, цемента, тепловой обработки отходов, основной химии, стекла и керамики.

Переход к более экологичным методам производства направлен на улучшение климата в энергоемких отраслях. Финансовая поддержка хранения CO2 направлена на неизбежные выбросы, в частности в отраслях производства извести, цемента и основной химии.

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