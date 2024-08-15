Ушер обращает фанатов против себя.

Из-за травмы американскому R&B певцу Уизеру пришлось отменить первый концерт своего тура "Прошлое Настоящее Будущее" в среду вечером в Атланте, что разозлило его фанатов. В длинном заявлении, опубликованном в Instagram, он объяснил, что ему нужно время, чтобы восстановиться и поправиться, но многие фанаты считают, что это опоздание.

Певцу Уизеру не удалось порадовать своих фанатов, отменив первый концерт тура "Прошлое Настоящее Будущее" в Атланте в среду вечером, всего за несколько часов до его начала. Несмотря на то, что он объяснил причину отмены в подробном заявлении, опубликованном в Instagram, многие фанаты считают, что это уже поздно.

"Я посвятил 100% своего пота, крови и слез за 30-летнюю карьеру, чтобы дать лучшее выступление и дать своим фанатам незабываемый опыт", - написал Уизер в заявлении. "Я собирался сделать то же самое на этом туре, но мне пришлось перенести сегодняшнее шоу на spätere дату, чтобы дать своему телу время отдохнуть и поправиться".

Уизер заверил фанатов, что они получат "что-то из прошлого, что-то из настоящего и уникальный взгляд в будущее" на перенесенном шоу, но также выразил сожаление по поводу разочарования фанатов. "Последнее, что я хочу сделать, это разочаровать фанатов, которые с нетерпением ждали начала этого тура", - сказал он. По данным Variety, Уизер восстанавливается после неопределенной травмы.

Некоторые фанаты понимают ситуацию Уизера, но многие из тех, кто планировал посетить шоу в среду, очень злы. "Как фанат в течение 30 лет, у меня есть право на свои чувства", - прокомментировал один фанат. "Я сделал все приготовления: нанял няню, арендовал машину, бензин, отель, работу, прическу, маникюр и т.д. Если он болен, я понимаю, но у меня все еще есть расходы!"

Многие фанаты, которые взяли выходной на работе, чтобы посетить концерт, особенно расстроены, поскольку американские работники не имеют законного права на оплачиваемый отпуск, и многие не получают никакого оплачиваемого времени. "Я взял выходной абсолютно зря", - прокомментировали несколько фанатов. "Это безумие. Промышленность должна разобраться, как лучше переносить концерты... если бы я не жил здесь, я бы был зол".

Один фанат написал: "Я проехал часы, чтобы увидеть вас tonight. Все репетиционные видео, которые вы публиковали (...) и теперь вы переносите открытие? У вас было с февраля, чтобы все подготовить. Я очень разочарован. Вы знали об этом уже вчера, но я уверен, что вы все равно будете делать концерты в пятницу и субботу". Другой фанат просто сказал: "Поставьте капельницу и двигайте свою задницу!"

В настоящее время неясно, состоятся ли два оставшихся шоу, запланированных на эту неделю в State Farm Arena в Атланте. После этого тур продолжит свои выступления в США и Канаде осенью, с европейскими датами, запланированными на 2025 год, включая выступления в Лондоне, Париже, Амстердаме и Берлине. Берлинские шоу запланированы на 1, 2 и 4 мая в Uber Arena.

Несмотря на отмену шоу в Атланте, фанаты все еще с нетерпением ждут "развлечений", которые он обещал, с уникальными элементами из прошлого, настоящего и будущего, на перенесенном концерте.

Фанаты, которые были вынуждены взять выходной на работе, чтобы посетить оригинальное шоу, выражают свое разочарование, так как они чувствуют, что их подвели и они понесли значительные расходы, подчеркивая отсутствие юридических гарантий для американских работников без оплачиваемого времени отдыха.

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