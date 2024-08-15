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Ушер должен отложить тур.

Произошло отмену запуска тура Ушера, которая должна была состояться за несколько часов до его выступление в родном Атланте.

 and  Christian Meier
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- Ушер должен отложить тур.

Американский R&B исполнитель Уайклеф (45) разочаровал своих поклонников в прошлую среду (14 августа). За несколько часов до начала своего тура "Прошлое, Настоящее, Будущее" он отменил свой первый концерт в Атланте. В длинном заявлении, опубликованном в Instagram, он объяснил причину отмены.

Уайклеф обещает дать свое лучшее физически

"За свою более чем 30-летнюю карьеру я отдавал все свои силы, чтобы дать лучшее выступление и подарить своим фанатам незабываемый опыт", - гласит заявление, опубликованное в Instagram. Он планировал сделать то же самое на этом туре и перенес шоу "на более позднюю дату, чтобы дать своему телу время отдохнуть и восстановиться", - объяснил певец.

"Вы все равно получите что-то из прошлого, что-то из настоящего и уникальный взгляд в будущее на перенесенной дате, но вы также получите 100% меня", - сказал Уайклеф, обращаясь к теме тура "Прошлое, Настоящее, Будущее", и выразив сожаление по поводу отмены: "Последнее, чего я хочу, это разочаровать фанатов, которые с нетерпением ждали начала этого тура. Но я не был бы тем артистом, который я есть, если бы не мог дать вам лучшее физически". По данным "Variety", певец восстанавливается после неопределенной травмы.

Его следующие два концерта также запланированы в State Farm Arena в Атланте, но пока не ясно, состоятся ли концерты в пятницу (16 августа) и субботу (17 августа). После этого запланированы концерты в США и Канаде осенью по данным официального сайта. В 2025 году анонсированы концерты в Европе, в том числе в Лондоне, Париже, Амстердаме и Берлине. Концерты в Берлине запланированы на 1, 2 и 4 мая в Uber Arena.

"Несмотря на все усилия Уайклефа восстановиться, он был вынужден принять трудное решение отказаться от выступления на перенесенном шоу в Атланте из-за продолжающегося процесса восстановления после травмы".

"К сожалению, травма, которая заставила Уайклефа отказаться от первого шоу в Атланте, также вызывает опасения по поводу его способности выступать на предстоящих концертах в Атланте и потенциально на других датах тура".

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