Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиПравый экстремизм

Уши Глас собирает поддержку против расовой дискриминации

Ранее нынешний мэр Уде планирует собрать 100 000 подписей против расизма к началу октября. В настоящее время он получает значительную поддержку.

 and  Vladimir Milov
Время чтения 1 минута

- Уши Глас собирает поддержку против расовой дискриминации

Уши Гласс выступает против экстремизма и ненависти

Актриса Уши Гласс возглавляет усилия по борьбе с правоэкстремизмом, расизмом и речью ненависти. На мюнхенском Viktualienmarkt она собирала подписи под инициативой, возглавляемой бывшим мэром Кристианом Уде (СДПГ). Отмечая выборы в Тюрингии и Саксонии, Гласс заявила: "Невозможно не ужасаться тому, что происходит". "Вот почему так важно бороться с расизмом и защищать нашу демократию", - добавила она.

Инициатива "Не с нами"

Эта инициатива является результатом пари между бывшим мэром Уде и певцом-актером Роном Уильямсом, который соосновал организацию "Не с нами". Защищая угнетаемых и борясь с призывами, Уильямс вызовал Уде собрать 100 000 подписей против правоэкстремизма, антисемитизма и расизма к 1 октября.

Сбор подписей в быстром темпе

Поскольку ненависть и призывы становятся все более распространенными, а экстремистские идеологии набирают силу, важно как присутствовать, так и действовать, объявила ассоциация на старте кампании в середине августа.

В среднем, чтобы выиграть пари, требуется пять подписей в минуту, согласно организаторам. К середине недели было собрано около 12 000 подписей, согласно Уильямсу.

При отсутствии дождя, с 12:00 до 16:00, два 500-метровых рулона бумаги будут доступны в различных центральных городских локациях - Marienplatz, Stachus, Odeonsplatz, Viktualienmarkt и Seehaus в Английском саду. Организаторы оценивают, что примерно 100 подписей могут поместиться на 1,20-метровом рулоне в метре. Если понадобится, будет доступен запасной третий рулон.

После цифровой обработки подписи станут частью коллекции Мюнхенского городского музея. Подробности пари пока неизвестны, но запланировано закрытие мероприятия.

"Инициатива Уши Гласс против правоэкстремизма идеально сочетается с кампанией "Не с нами", цель которой - бороться с призывами и экстремизмом в обществе".

"Рост распространенности речи ненависти и поддержка правоэкстремизма подчеркивают важность усилий Гласс и инициативы "Не с нами" в защите демократии и поддержке равенства".

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Памятники архитектурных построек обнаружены на окраинах Дрездена
Федеральные земли Германии

Открыты остатки исторических сооружений на бывшем месте расположения Роботрона.

До начала стройки в Саксонии археологи тщательно исследуют потенциальные участки на наличие исторических останков. Такая практика применяется и в Дрездене, где в настоящее время ведется новая археологическая разведка.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Суд налагает трехлетнее тюремное заключение на 29-летнего человека за предполагаемое участие в...
Федеральные земли Германии

Заключен в тюрьму за связь с ИГИЛ - задержан после вынесения приговора.

Сирийский человек поселяется в Берлине, идентифицированный как беженец. Однако судебные власти подозревают его связь с террористической группировкой ИГИЛ. Он сталкивается с невероятной ситуацией в зале суда.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Пьяный летчик вызывает беспорядки и шум в самолете, что приводит к задержанию
Федеральные земли Германии

Пьяный летчик вызывает беспорядки и шум в самолете, что приводит к задержанию

В отсутствие пива, путник на рейсе из Лондона на греческий остров Кос приходит в ярость. Рейс требует технической посадки в Мюнхене из-за вспышки гнева.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Энни Чейс исключена из числившегося элитного состава ВФБ Штутгарта на групповую стадию Лиги...
Федеральные земли Германии

Вултемаде и Чейз не в составе "Штутгарта" на Кубке Европы

ВФБ представляет состав для групповой стадии Лиги чемпионов. Важны некоторые аспекты. Новичок Вольтемаде исключается, но талантливый проспект Чейс получает скромное место.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

Дакс продолжил своё снижение ниже своего предыдущего пика.
Политика

Дакс продолжает погружаться глубже под рекордную отметку.

Дакс продолжает погружаться глубже под рекордную отметку. Дакс делает нырок после достижения пика. На фоне сдержанной глобальной рыночной обстановки известный немецкий индекс завершил свою сессию во вторник падением на 0.83%, зафиксировавшись на отметке 18 591,85 пункта. Индекс MDax средних компаний последовал за ним, снизившись на 0.43% до

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Памятники архитектурных построек обнаружены на окраинах Дрездена
Федеральные земли Германии

Открыты остатки исторических сооружений на бывшем месте расположения Роботрона.

До начала стройки в Саксонии археологи тщательно исследуют потенциальные участки на наличие исторических останков. Такая практика применяется и в Дрездене, где в настоящее время ведется новая археологическая разведка.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Суд налагает трехлетнее тюремное заключение на 29-летнего человека за предполагаемое участие в...
Федеральные земли Германии

Заключен в тюрьму за связь с ИГИЛ - задержан после вынесения приговора.

Сирийский человек поселяется в Берлине, идентифицированный как беженец. Однако судебные власти подозревают его связь с террористической группировкой ИГИЛ. Он сталкивается с невероятной ситуацией в зале суда.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Зеленский объявляет о реструктуризации руководства правительства, Кулеба также уходит в отставку.
Главные темы

Зеленский объявляет о реструктуризации руководства правительства, Кулеба также уходит в отставку.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о планах провести существенную реформу правительства, стремясь привнести 'свежую динамику'. Парламент Украины в среду подтвердил, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба входит в число Ministers, которые собираются уйти. Одновременно с этим...

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно