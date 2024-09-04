- Уши Глас собирает поддержку против расовой дискриминации

Уши Гласс выступает против экстремизма и ненависти

Актриса Уши Гласс возглавляет усилия по борьбе с правоэкстремизмом, расизмом и речью ненависти. На мюнхенском Viktualienmarkt она собирала подписи под инициативой, возглавляемой бывшим мэром Кристианом Уде (СДПГ). Отмечая выборы в Тюрингии и Саксонии, Гласс заявила: "Невозможно не ужасаться тому, что происходит". "Вот почему так важно бороться с расизмом и защищать нашу демократию", - добавила она.

Инициатива "Не с нами"

Эта инициатива является результатом пари между бывшим мэром Уде и певцом-актером Роном Уильямсом, который соосновал организацию "Не с нами". Защищая угнетаемых и борясь с призывами, Уильямс вызовал Уде собрать 100 000 подписей против правоэкстремизма, антисемитизма и расизма к 1 октября.

Сбор подписей в быстром темпе

Поскольку ненависть и призывы становятся все более распространенными, а экстремистские идеологии набирают силу, важно как присутствовать, так и действовать, объявила ассоциация на старте кампании в середине августа.

В среднем, чтобы выиграть пари, требуется пять подписей в минуту, согласно организаторам. К середине недели было собрано около 12 000 подписей, согласно Уильямсу.

При отсутствии дождя, с 12:00 до 16:00, два 500-метровых рулона бумаги будут доступны в различных центральных городских локациях - Marienplatz, Stachus, Odeonsplatz, Viktualienmarkt и Seehaus в Английском саду. Организаторы оценивают, что примерно 100 подписей могут поместиться на 1,20-метровом рулоне в метре. Если понадобится, будет доступен запасной третий рулон.

После цифровой обработки подписи станут частью коллекции Мюнхенского городского музея. Подробности пари пока неизвестны, но запланировано закрытие мероприятия.

"Инициатива Уши Гласс против правоэкстремизма идеально сочетается с кампанией "Не с нами", цель которой - бороться с призывами и экстремизмом в обществе".

"Рост распространенности речи ненависти и поддержка правоэкстремизма подчеркивают важность усилий Гласс и инициативы "Не с нами" в защите демократии и поддержке равенства".

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