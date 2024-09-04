- Урожайность винограда на юго-западе значительно снизилась в этом году.

Непредсказуемые погодные условия могут вызвать существенное снижение сбора винограда в Баден-Вюртемберге. На площади 26 600 гектаров прогнозируется сбор 1,9 миллиона гектолитров виноградного сока в 2024 году, согласно Статистическому управлению в Фелльбахе. Винари столкнулись с множеством трудностей в этом году. Сильные поздние заморозки привели к повреждению урожая. Продолжительные дожди, за которыми последовали высокие температуры, впоследствии вызвали заболевания в виноградниках.

В более крупном из двух сельскохозяйственных регионов, Бадене, сбор виноградного сока, как ожидается, будет на 10% меньше, чем в прошлом году. Предполагается сбор около 1,1 миллиона гектолитров, из которых около 720 000 гектолитров белого вина и 420 000 гектолитров красного вина.

В Вюртемберге как урожайность, так и объемы сбора, скорее всего, будут снижены. Предварительный объем сбора составляет около 730 000 гектолитров, что на 11% меньше, чем в прошлом году. В этом году сбор красного вина, как ожидается, составит около 500 000 гектолитров. Оценки для белого вина составляют около 230 000 гектолитров.

Из-за неблагоприятных погодных условий традиционные процедуры сбора винограда могут быть нарушены tanto в Бадене, как и в Вюртемберге. Несмотря на прогнозируемое снижение сбора вина, работники виноградников намерены начать процесс сбора винограда, когда ягоды созреют и будут готовы.

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