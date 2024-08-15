Уровень выживаемости у чернокожих женщин значительно хуже после проведения КПР, как выяснилось в исследовании

Исследование подчеркивает тревожную разницу в эффективности сердечно-легочной реанимации (СЛР), проводимой свидетелями, при внегоспитальных случаях остановки сердца. Хотя СЛР, как правило, улучшает показатели выживаемости, ее преимущества значительно снижаются для афроамериканцев и женщин, согласно исследованию.

Исследование охватывало более 623 000 медицинских карт и показало, что почти 40% людей, переживших остановку сердца вне больницы, получили СЛР от свидетеля. Свидетель определяется в исследовании как непрофессиональный спасатель, такой как член семьи или прохожий. СЛР может выполняться просто путем проведения сильных и быстрых грудных компрессий, удваивающих или утроивших шансы человека на выживание, согласно Американской ассоциации сердца.

Доктор Пол Чан, кардиолог в больнице Святого Луки в Мид-Америке и ведущий автор отчета, сказал CNN, что цель исследования не в том, чтобы доказать уже известное: сообщества цветных людей реже получают СЛР. Цель состоит в том, чтобы ответить на два вопроса: началась ли СЛР по инициативе свидетеля, и имеет ли пациент одинаковую пользу, независимо от его пола или расы?

“Речь не только о том, чтобы побудить людей начать СЛР, но и о том, чтобы делать это столь же эффективно и качественно во всех группах людей”, - сказал Чан CNN.

Исследование показывает, что в среднем те, кто получил СЛР от свидетеля, имели на 28% более высокие шансы выжить по сравнению с теми, кто не получил СЛР.

Однако результаты выживания значительно различались в зависимости от расы и пола. Белые мужчины, получившие СЛР от свидетеля, на 41% чаще выживали, чем если бы они не получили СЛР, в то время как у чернокожих женщин был самый низкий показатель, всего на 5% более высокая вероятность выживания, чем если бы они не получили СЛР.

Исследование предполагает, что “различия в обучении диспетчеров и ресурсах могут приводить к более низкому качеству инструкций по СЛР в черных сообществах”. Авторы также отмечают низкие показатели обучения СЛР в сообществах цветных людей. Оба этих фактора могут способствовать разнице в показателях выживания.

Однако исследование отмечает, что “дальнейшие исследования необходимы для определения причин, по которым связь между СЛР от свидетеля и выживанием слабее для афроамериканцев и женщин”.

Чан назвал эти findings “тревожными”.

“Если бы мы думали о ком-то с раком и представим, что есть очень эффективное лечение рака груди или рака толстой кишки. Мы беспокоимся о том, есть ли различия в начале лечения рака, если женщины или чернокожие individuals имеют более низкую вероятность получения эффективной химиотерапии или лечения. Но мы бы также беспокоились, если бы, когда это лечение начато, польза была бы значительно меньше для определенных групп людей?”, - сказал он.

“Что отличает СЛР от лекарства в том, что лекарство может быть стандартизировано. Вы даете определенную дозу, скажем, 50 миллиграммов химиотерапии, и всем дают 50 миллиграммов. Но с СЛР качество и тип вмешательства могут сильно различаться в зависимости от того, кто его выполняет”.

Чан говорит, что люди могут чувствовать себя неловко, выполняя СЛР на женщине, потому что манекены, используемые в формальном обучении СЛР, обычно не имеют груди.

Джед Кальвин, критически важный парамедик в Бэлл Амбуланс в Милуоки, работает в области экстренных служб почти восемь лет и сейчас работает в отделе образования в качестве инструктора по СЛР, обучая новым протоколам.

“Люди более нерешительны, когда дело доходит до выполнения СЛР на женщинах”, - сказал Кальвин CNN. “Если подумать о мужчинах, это более социально приемлемо. Это нормально для них, чтобы их грудь была обнажена, но не для женщин. Так что, когда они делают СЛР, люди боятся, потому что хотят сохранить целомудрие женщины”.

Кальвин также отмечает, что когда СЛР выполняется на женщинах, есть страх перед эффективными компрессиями. “Всегда говорится, что нужно толкать твердо и быстро”, - сказал он. Однако “общество в целом думает, что женщины более хрупкие и нежные, чем мужчины, так что они боятся делать более эффективную СЛР.

“Вы сломаете ребра. Это нормально”, - сказал Кальвин. “Просто толкайте твердо и быстро. Кто-то скоро подключится”.

Чан говорит, что сложнее понять расовые различия в пользе СЛР от свидетеля.

“Мы изучили пользу СЛР от свидетеля, когда жертва упала в черном и испаноязычном сообществе”, - сказал он. “Единственная группа, которая не получила пользу, были чернокожие individuals в черном и испаноязычном сообществе”. Чан сказал, что качество СЛР не обязательно всегда хуже в черных и испаноязычных сообществах, “потому что мы не видим этого, когда испаноязычные и белые individuals получают СЛР от свидетеля в этих сообществах”.

Американская ассоциация сердца и Американский Красный Крест значительно усилили свои усилия по повышению обучения СЛР в исторически обделенных сообществах. Эти сообщества теперь являются объектом целенаправленных усилий по повышению осведомленности и образования, чтобы преодолеть давние различия.

Взглянув на свой опыт, Кальвин отмечает, что когда она впервые начала работать в службе экстренной помощи, она часто была единственной женщиной или единственным представителем цветных людей на рабочем месте. Она подчеркивает важность представительства в обучении: “Важно, чтобы люди видели людей, похожих на них, на этих тренировочных сессиях”.

Кальвин оптимистична в отношении растущего разнообразия в этой области. “Маленькие мальчики и девочки видят людей, похожих на них, спасающих жизни, что заставит их захотеть сделать то же самое”.

Американская ассоциация сердца подчеркивает, что СЛР, выполняемая путем проведения сильных и быстрых грудных компрессий, может значительно повысить шансы человека на выживание, удвоив или утроив их. К сожалению, исследование показывает разницу в эффективности СЛР от свидетеля при остановке сердца, с чернокожими женщинами, имеющими самый низкий показатель улучшения выживаемости после получения СЛР, всего на 5%.

Исследование также предполагает, что плохое обучение диспетчеров и низкие показатели обучения ОСВ в сообществах цветных людей могут быть факторами, способствующими отмеченной диспропорции в показателях выживаемости.

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