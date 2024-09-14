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ПанорамаНовостиБавария

Уровень воды в реке Эльба в Саксонии поднимается до уровня предупреждения 1.

 and  Hanna Hofmann
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Предполагаемый пик наводнения реки Эльбы в Саксонии ожидается в следующую четверг.
Предполагаемый пик наводнения реки Эльбы в Саксонии ожидается в следующую четверг.

Уровень воды в реке Эльба в Саксонии поднимается до уровня предупреждения 1.

В соседние страны на юге и востоке готовятся к столетию наводнений. Удивительно, но наводнения также затронули Саксонию и Баварию в Германии, но не предсказывают никаких крупных бедствий. Мост Карола, частично обрушившийся в Дрездене, кажется, избежал дальнейших проблем.

Центральная и Восточная Европа испытывают сильные дожди, что приводит к увеличению уровней воды в некоторых районах. Город Шёна на Эльбе в Саксонии превысил уровень предупреждения 1 (четыре метра) к вечеру. Уровень воды находится под тщательным наблюдением, и пик наводнения ожидается в следующую среду. После этого уровни воды должны снизиться. Риза ожидает подъем Эльбы близко к уровню 3 тревоги, и то же самое может произойти в Торгау.

Дрезден получил хорошие новости, так как пожарная бригада заявила, что очистка обломков от частично обрушившегося моста Карола вдоль берега реки будет завершена к субботнему вечеру. Оставшиеся части моста в реке, по словам Рене Герольда, главы городского управления окружающей среды, не должны представлять значительной угрозы для ситуации с наводнением.

Центр управления наводнениями Саксонии ожидает превышение уровня тревоги 3 в бассейне реки Лужанской Нысы, которая граничит с Польшей. Бранденбургское государственное агентство окружающей среды также объявило предупреждения о наводнении до уровня 4 для бассейна реки Одер. Более низкие уровни предупреждений были объявлены для Эльбы, Шпрее, Черной Эльстеры и других рек. Предупреждения Бранденбурга будут уточнены в понедельник.

Тем временем в южной и юго-восточной Баварии люди заготавливают мешки с песком после многих часов дождя, так как наводнения представляют угрозу или увеличивается давление грунтовых вод. Некоторые железнодорожные соединения были приостановлены, подземные переходы закрыты, а поля затоплены. В Пассау определенные секции старого города были ограждены в качестве предупредительной меры.

Пик наводнения ожидается в Пассау в воскресное утро. Дунай, по прогнозам, достигнет около 7,90 метров, а Инн - около 5,50 метров. Это превысит уровень тревоги 3 Пассау на четыре уровня. Однако массивного наводнения в Пассау не ожидается.

Центр управления наводнениями Баварии не ожидает драматических событий в штате, несмотря на ожидаемые осадки. Большинство осадков уже выпало. Проgression наводнения замедляется из-за снегопада в горах вместо дождя в многих районах. Тем не менее, помимо Пассау, уровень 3 также ожидается в некоторых других местах бассейнов Изар и Инн. На данный момент только район Хам в восточной части свободного государства и Бад Тёльц-Вольфратсхаузен в южной части имели предупреждение о наводнении в Built-up areas.

Угроза была значительно более серьезной в Чехии, Австрии и других странах Центральной и Юго-Восточной Европы. В нескольких местах был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Четыре человека погибли из-за наводнений в Румынии, а в нескольких местах были значительные повреждения и временами серьезные перебои в движении.

Несмотря на значительные наводнения в соседних странах, Бавария в Германии также испытывает наводнения, хотя они не предсказывают больших бедствий, как в других местах. В ответ люди в южной и юго-восточной Баварии заготавливают мешки с песком и принимают необходимые меры предосторожности.

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