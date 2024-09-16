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ПанорамаНовостиНидерланды

Уровень воды в Дрездене стремительно приближается к порогу в 6 метров.

 and  Wendy Allen
Время чтения 3 минут
Повышение уровня воды в Дрездене продолжается.
Повышение уровня воды в Дрездене продолжается.

Уровень воды в Дрездене стремительно приближается к порогу в 6 метров.

Столица Саксонии готовится к росту уровня воды, поскольку к концу дня ожидается превышение отметки в шесть метров, что вызовет второй по высоте уровень предупреждения. В то же время, некоторые уровни воды в Баварии снижаются, но ожидаются дополнительные осадки.

По данным государственного центра по борьбе с наводнениями, Эльба в Дрездене утром была на отметке 5,54 метра и, как ожидается, превысит отметку в шесть метров позже. С этого момента активируется уровень тревоги 3, который указывает на потенциальное наводнение населенных районов.

Эльба недалеко от чешской границы уже достигла отметки в шесть метров на шкале Шёна, зафиксировав 6,09 метра. Лаузитцер-Нейсе недалеко от Гёрлица на польской границе также находится на уровне тревоги 3, с показанием 5,56 метра, всего несколько сантиметров от уровня тревоги 4.

В Гёрлице женщина трагически поскользнулась у кромки воды около отеля Parkhotel Merkur и упала в Нейсе. Ее унесло примерно на 700 метров вниз по течению, прежде чем она смогла освободиться возле запруды Vierradmuhle. Сейчас она получает лечение от переохлаждения в медицинском учреждении. Из-за безопасности участок Bundesstraße B99 в Гёрлице закрыт, как сообщил представитель полиции. В этом районе был превышен порог в 4,80 метра для уровня тревоги 3.

Техническое агентство по оказанию помощи (THW) готовится к возможным наводнениям на востоке Германии. "Мы готовимся направить большие силы на Эльбу и Одер, если это будет необходимо", - сказал глава THW Фритц-Хельге Восс в программе ZDF "Morgenmagazin". Он порекомендовал жителям опасных районов создать небольшой набор для чрезвычайных ситуаций.

По меньшей мере, восемь человек погибли из-за шторма "Аннет" или "Борис", который принес сильные дожди и наводнения в Польшу, Чехию, Австрию и Румынию. Хотя ситуация в Германии остается относительно стабильной, ожидаются дальнейшие подъемы уровня воды из-за сильных дождей.

Германия все еще ждет соответствующей экстремальной погодной ситуации и пока "повезло". Однако реки Эльба, Нейсе и Одер, как ожидается, будут затоплены на протяжении всей недели. На выходных THW направило примерно 140 человек в Баварию и Саксонию, в том числе на обрушенный мост Карола в Дрездене.

Ситуация с наводнением в Баварии остается напряженной в некоторых районах, и ожидаются дополнительные осадки. Полицейское управление сообщило, что ситуация в пострадавших районах ночью не изменилась существенно. Служба высоких вод (HND) предсказывает повторный рост уровней воды с дождливым началом недели.

Тем не менее, наводнение, подобное июньскому в Баварии, не ожидается. Среди других факторов, HND ожидает дальнейшего роста уровней воды на Дунае в Пассау, Вилсе в Вилсхофене и Изар в Мюнхене. С среды ситуация, как ожидается, будет постепенно улучшаться, согласно отчетам.

До вторника немецкая служба погоды (DWD) ожидает непрерывные дожди от Альп до предгорий. Широкие осадки могут составить от 40 до 70 литров на квадратный метр, а в застойных районах - до 90 литров.

В Пассау уровень воды в Дунае и Инне начинает спадать, хотя и незначительно. Уровень Дуная в Пассау утром был зафиксирован на отметке 7,24 метра, что примерно на 20 сантиметров ниже, чем в воскресенье днем. По данным баварской службы информации о наводнениях, до штормов и сильных дождей на юге и юго-востоке штата в четверг вечером он был около 5 метров.

На шкале Инна в Пассау Мариенбрюке утром было зафиксировано 4,56 метра, что ниже, чем 5,03 метра в воскресенье днем. В четверг вечером он был около 2,50 метра.

В Пассау сходятся реки Дунай, Инн и Ильц. Некоторые участки старого города были затоплены на выходных, что уже знакомо местным жителям.

Волонтеры наполняли мешки с песком против наводнения, и были приняты меры по защите от наводнения. "Сильное предупреждение: не входите в затопленные районы!", - предупредило городское управление. Развитие ситуации в ближайшие дни остается неопределенным.

Несмотря на снижение уровня воды в некоторых частях Баварии, ожидаются дополнительные осадки, что может привести к дальнейшим проблемам. Нидерланды, известные своей надежной системой управления наводнениями, могут потенциально предложить помощь или экспертизу, чтобы помочь Германии справиться с этими сложными погодными условиями.

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