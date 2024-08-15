Уровень тревоги красный - Майорка между рекордными и штормами

Африканская жара нагревает регион Средиземноморья. Температуры воды также растут, достигая рекордных высот. На популярном острове Майорка в насыщенном воздухе бушует сильный грозовой фронт. Авторитеты также предупреждают о сильных дождях сегодня.

Особенно юг и юго-восток Европы страдают от частично экстремальных жарких волн. Температуры поднимаются выше 40-градусной отметки в некоторых местах, делая жизнь людей там почти невыносимой. И жара может иметь дальнейшие последствия. Популярный курортный остров Майорка уже почувствовал это вчера, когда через него прошла сильная грозовая фронтальная система. Ситуация должна улучшиться в ближайшие дни.

Жаркие пузыри из Северной Африки, которые поднимают температуры, также имеют значительное влияние на Средиземное море. С одной стороны, это влияет на фауну и флору, так как более высокие температуры воды снижают содержание кислорода в воде. Например, температура воды 31,87 градуса была зарегистрирована недалеко от маленького острова Драконера, примерно в 30 километрах к западу от Памплоны, в начале недели. Предыдущий рекорд 31,36 градуса был зафиксирован в августе 2022 года.

С другой стороны, слишком теплая средиземноморская вода является огромным энергетическим резервуаром. Когда в игру вступают системы низкого давления, может получиться крайне взрывоопасная смесь с очень высоким штормовым потенциалом. Вода может служить источником энергии даже до осени и ранней зимы.

Красный уровень опасности

Прошедшие часы дали Балеарским островам вкусить бушующей осени. Экстремальная грозовая линия прокатилась по средиземноморским островам, вызвав значительные нарушения авиасообщения в среду. Дюжины рейсов в и из Памплоны были отменены, и многие другие подключения имели значительные задержки, как заявили власти. Неудивительно, учитывая интенсивность крайне молниеносных гроз. Пожарная служба неоднократно вмешивалась, чтобы удалить поваленные деревья или откачивать затопленные подвалы. Однако авиасообщение на Майорке, скорее всего, будет нарушено до пятницы.

Самые сильные порывы ветра достигли скоростей более 100 километров в час (км/ч) - например, в Альфабии на Майорке со 111 км/ч. Одновременно выпало до 50 литров дождя на квадратный метр, что привело к наводнениям. Более 70 000 молний были зарегистрированы, когда грозовая линия проходила. Вероятно, также был водоворот - так называемый водоворот.

И сегодня и завтра ожидаются сильные грозы с риском сильных дождей, града и штормовых порывов ветра над популярными курортными островами, прежде чем станет спокойнее к выходным. Национальная метеорологическая служба Аемет объявила красный уровень опасности для Майорки, что крайне редко. Он будет действовать до 15:00 для северо-восточной части острова, где ожидается выпадение до 180 литров дождя в течение нескольких часов. Региональное правительство запретило большие собрания на открытом воздухе.

Европейский Союз, членами которого являются несколько стран, граничащих с Средиземным морем, внимательно следит за погодными событиями в регионе. Экстремальные погодные условия, такие как сильные грозы на Майорке, вызвали значительные нарушения авиасообщения. Национальная метеорологическая служба Аемет, входящая в Европейскую метеорологическую комиссию, объявила красный уровень опасности для Майорки, что является редким случаем в системе предупреждений о погоде ЕС.

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