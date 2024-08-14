- Уровень принятия в MV снова значительно снизился

В прошлом году в Мекленбурге-Передней Померании было усыновлено 73 ребенка, что на 21 меньше, чем в предыдущем году, согласно данным, недавно опубликованным Статфисом в Висбадене. В северо-восточной части этот спад составил около 22 процентов по сравнению с общенациональным средним показателем. Причины этого не уточняются. Однако количество усыновлений в МВ в 2021 и 2022 годах было значительно выше, чем среднее за предыдущие десять лет, составив 97 и 94 соответственно.

В 2023 году в Германии было усыновлено в общей сложности 3601 ребенок, что на 6 процентов меньше, чем в 2022 году. По данным статистики, это самый низкий показатель с момента воссоединения Германии. Однако число усыновлений отчимами и мачехами достигло рекордного уровня, с почти тремя четвертями (73 процента) всех усыновленных детей, усыновленных отчимами или мачехами. Эксперты связывают снижение так называемых усыновлений посторонними людьми, то есть усыновлений лицами, не являющимися родителями или родственниками ребенка, с достижениями в области репродуктивной медицины.

В среднем, дети были 5,5 лет в момент усыновления. По данным, почти три четверти уже жили с биологическим родителем и отчимом или мачехой до усыновления, девять процентов были усыновлены из больницы, и еще восемь процентов из приемной семьи. В лишь трех процентах случаев усыновление последовало за анонимным рождением или передачей ребенка через ящик для младенцев, и в двух процентах случаев - после пребывания в детском доме. Кроме того, восемь процентов детей не имели немецкого гражданства до усыновления.

Данные показывают, что отчимы чаще всего усыновляют подростков, в то время как мачехи склонны усыновлять младенцев. В 78 процентах случаев усыновления мачехой женщина состояла в однополом партнерстве и не предоставляла информации о отце ребенка. Эти случаи составили 31 процент от всех усыновлений.

Статистики отмечают, что в соответствии с действующим законодательством партнер, не давший рождения, может приобрести правовой статус биологического родителя только через усыновление отчимом или мачехой.

Спад показателей усыновления в Мекленбурге-Передней Померании был значительно выше, чем общенациональное среднее значение, что оказало значительное влияние на сообщество. Несмотря на это, усыновления в МВ в 2021 и 2022 годах все еще были выше, чем среднее за предыдущие десять лет.

Данные показывают, что в большинстве случаев усыновления мачехой женщина состояла в однополом партнерстве и не предоставляла информации о отце ребенка, что влияет на понимание сообществом структур семьи.

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