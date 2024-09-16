Уровень мускатного ореха снова снижается, и похоже, Дрезден может избежать последствий.

В различных регионах, в том числе на юге и в соседних странах Германии, проливные дожди привели к резкому подъему уровня воды в немецких реках. Уровень реки Нейсе в Гёрлице достиг своего самого высокого уровня на данный момент, в то время как уровень воды в Дрездене приближается к критической отметке 3, хотя не ожидается дальнейшего роста. Саксония испытывает эскалацию уровня воды из-за непрекращающихся дождей в Чехии, Польше и собственных регионах. Несмотря на это, центр управления наводнениями Саксонии ожидает, что критическая отметка 4 не будет превышена в Дрездене или на Pegel Schöna на чешской границе. Уровень Нейсе в Гёрлице начал снижаться. В Баварии ситуация с наводнением остается относительно спокойной несмотря на непрекращающиеся дожди.

Вечером в воскресенье в Дрездене было объявлено предупреждение о высоком уровне воды 2-й степени. К понедельду дню днем уровень Эльбы достиг 5,67 метров (13:30). По данным центра управления наводнениями, критическая отметка 3, с порогом в 6 метров, может быть превышена к вечеру вторника. Чтобы предотвратить попадание воды в старую часть города, мобильные стены защиты от наводнений уже установлены в некоторых местах города.

На Pegel в Саксонском Шёна, прямо на границе Германии и Чехии, уровень воды в Эльбе превысил критическую отметку 3 в понедельник утром. В Дрездене и Шёна ожидается длительная волна наводнения, начиная с четверга.

Временные работы по расчистке частично обрушившегося моста Карола в Дрездене проводились на одной стороне Эльбы в субботу вечером. Также было важно предотвратить закупорку водостока мостом. Дальнейший снос обрушившейся части моста может быть начат только после наводнения.

В Гёрлице уровень Нейсе достигал критической отметки 3 в понедельник утром, но затем начал спадать. В воскресенье вечером 46-летняя женщина, приблизившись слишком близко к наводнению, упала в Нейсе. Ее унесло примерно на километр вниз по течению, прежде чем она смогла схватиться за дамбу и выбраться на берег. Женщину доставили в больницу с симптомами переохлаждения.

Служба новостей о наводнениях в Баварии не ожидает дальнейшего ухудшения ситуации в регионе. Критическая отметка 3 может быть достигнута для Дуная в Пассау, в то время как отметки 1 и 2 ожидаются во всех других районах. Дожди в Баварии должны прекратиться во вторник, и хотя ожидается сухая погода и минимальное таяние снега, ситуация с наводнением, как ожидается, улучшится.

Техническое агентство по оказанию помощи готово к возможным будущим наводнениям в восточной Германии. "Мы готовимся направить большие силы на Эльбу и Одер", - сказал руководитель отдела THW Фритц-Хельге Восс в ZDF. Он настоятельно рекомендовал людям держаться подальше от воды. Во время наводнений люди не должны входить в подвал, так как они могут оказаться не в состоянии выбраться.

"Аннет", широко известная как "Борис", принесла разрушительные дожди и наводнения в Польшу, Чехию, Австрию и Румынию, приведя к многочисленным жертвам.

В связи с экстремальными погодными условиями, вызывающими проливные дожди в различных регионах, вызывающими резкий подъем уровня воды в немецких реках, тревожно то, что уровень Эльбы в Дрездене, по данным центра управления наводнениями, может превысить критическую отметку 3 во вторник вечером. Быстро текущие воды в Гёрлице представляли опасность, как продемонстрировал случай, когда женщине пришлось бороться против течения, чтобы выжить.

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