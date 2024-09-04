- Уровень экономии VW Saxony сталкивается с опасениями и сопротивлением.

В начале недели, когда Volkswagen Group объявил о ужесточении своих стратегий по сокращению затрат, разговоры о сильной реакции стали распространяться. Также упоминались возможные закрытия заводов в Германии, в том числе и в Саксонии. В этом штате находятся три крупных завода Volkswagen: завод по производству электромобилей в Цвиккау, двигатель в Кемниц и Трансparency Factory в Дрездене. Кроме того, многочисленные поставщики Volkswagen rely на них. Представители сотрудников Volkswagen в Саксонии объединяются и объявляют о горячих встречах.

На этой неделе запланировано напряженное собрание сотрудников на заводе в Цвиккау, на котором, как ожидается, будет присутствовать генеральный директор бренда Volkswagen Томас Шэфер. Его могут встретить недружелюбно: в кругах профсоюзов планируются акции. "Если рабочая сила не проявит себя сейчас, то когда же?" В Кемнице сотрудники соберутся 9 сентября. Встреча профсоюзов в Вольфсбурге была встречена резкими протестами.

Крупнейший автопроизводитель Европы объявил в понедельник, что ужесточает подход к сокращению затрат для основного бренда Volkswagen из-за ухудшающейся ситуации. Закрытие заводов в Германии и увольнения по operational reasons больше не исключены.

Пока неясно, насколько Саксония пострадает от этих сокращений. "Все спекуляции - это всего лишь спекуляции", - сказал профсоюз в Цвиккау. Они придерживаются заявления председателя группы профсоюзов Даниилы Кавалло о том, что закрытия заводов не произойдет без согласия профсоюзов. Из-за этой "абсолютной единства в co-determination" по всей стране в Саксонии царит враждебная атмосфера. По данным компании, около 11 000 человек работают на Volkswagen в этом штате.

Volkswagen испытывает трудности с продажами. Даже спрос на электромобили снизился. Volkswagen инвестировал один миллиард евро в превращение Цвиккау в чистый сайт мобильности на электротяге. Бывший федеральный канцлер Ангела Меркель (ХДС) присутствовала на запуске серийного производства ID.3 осенью 2019 года.

Однако ожидаемого успеха не последовало. С этого лета в Цвиккау работают только в две смены, ночные смены больше не нужны из-за недостаточного спроса. Временные рабочие места сокращены. Ожидалось, что в Цвиккау ежегодно можно построить 360 000 автомобилей, но в 2023 году было всего 240 000.

Кроме того, не только сам Volkswagen обеспокоен после объявлений совета директоров, но и поставщики тоже. В Юго-западной Саксонии около 50 000 сотрудников зависят от автомобильной промышленности, сказал Дирк Вогел из промышленной сети AMZ. Это включает в себя поставщиков запчастей и сервисные компании.

Теперь Volkswagen предстоит сделать домашнюю работу. По оценке Вогела, завод по производству двигателей в Кемнице не находится под угрозой, так как он хорошо используется. Однако e-mobility по-прежнему важна. Теперь речь идет о разумном формировании следующих двух-четырех лет на заводе в Цвиккау, сказал Вогел. Поставщики будут стоять на стороне автопроизводителя.

Ожидается, что собрание сотрудников на заводе в Цвиккау в четверг будет напряженным из-за возможных изменений в стратегиях Volkswagen. Поскольку потенциальное влияние этих изменений в Саксонии все еще неясно, профсоюз в Цвиккау подчеркнул, что закрытия заводов не произойдет с их согласия.

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