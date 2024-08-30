- Уровень безработицы в Северном Рейн-Вестфалии увеличивается выше обычных ожиданий.

Число безработных в Северном Рейне-Вестфалии выросло примерно на 9 733, до около 773 100 человек в августе по сравнению с июлем. Безработица выросла на 0,1 процентного пункта, достигнув 7,7%, согласно отчету отдела Федерального агентства занятости в Дюссельдорфе. Год назад показатель составлял 7,4%. Статистика основана на данных по состоянию на 14 августа.

Безработица растет уже три месяца подряд. "Рост более значительный, чем обычно в это время года", - сказал Роланд Шусслер, глава правления Федерального агентства занятости в Северном Рейне-Вестфалии. "Можно было ожидать увеличение до 5 000 человек". Кроме того, слабая экономическая ситуация оказывает давление на рынок труда.

Небольшой рост безработицы летом - обычное явление, так как многие молодые люди регистрируются как безработные после окончания школы или обучения, и заканчиваются временные контракты. Однако безработица среди молодежи также выросла больше, чем обычно, превысив 5%. Это явно отражает нынешнюю неохоту нанимать, сказал Шусслер. "Компании сообщают о меньшем количестве новых вакансий уже некоторое время".

При начале нового учебного года региональный отдел Северного Рейна-Вестфалии представил смешанную промежуточную оценку. Больше молодых людей решили пройти обучение в этом году. Количество заявок выросло примерно на 2% по сравнению с прошлым годом, достигнув примерно 102 200. Кроме того, количество заявок от иностранцев значительно увеличилось (+14%). Тем не менее, количество рабочих мест в компаниях (-4%) сократилось, сейчас около 102 100. Примерно 33 000 мест остаются незанятыми, с таким же количеством кандидатов.

Рост безработицы в Северном Рейне-Вестфалии привел к увеличению числа безработных в агентстве занятости до примерно 773 100 человек в августе. Этот рост безработицы влияет на различные секторы рынка труда, в том числе на количество новых вакансий, которые, как сообщается, сократились.

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