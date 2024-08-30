Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиЗаработная плата

Уровень безработицы в Северном Рейн-Вестфалии увеличивается выше обычных ожиданий.

Уровень безработицы в Северном Рейне-Вестфалии составляет 7,7%, что является увеличением по сравнению с предыдущим годом, в основном обусловленным слабым экономическим состоянием. Эксперты имеют разногласия в начале обучения.

 and  Lauren Adams
Время чтения 1 минута
Повышенная безработица уже существенно превосходит обычные сезонные тенденции в Северном Рейне —...
Повышенная безработица уже существенно превосходит обычные сезонные тенденции в Северном Рейне — Вестфалии.

- Уровень безработицы в Северном Рейн-Вестфалии увеличивается выше обычных ожиданий.

Число безработных в Северном Рейне-Вестфалии выросло примерно на 9 733, до около 773 100 человек в августе по сравнению с июлем. Безработица выросла на 0,1 процентного пункта, достигнув 7,7%, согласно отчету отдела Федерального агентства занятости в Дюссельдорфе. Год назад показатель составлял 7,4%. Статистика основана на данных по состоянию на 14 августа.

Безработица растет уже три месяца подряд. "Рост более значительный, чем обычно в это время года", - сказал Роланд Шусслер, глава правления Федерального агентства занятости в Северном Рейне-Вестфалии. "Можно было ожидать увеличение до 5 000 человек". Кроме того, слабая экономическая ситуация оказывает давление на рынок труда.

Небольшой рост безработицы летом - обычное явление, так как многие молодые люди регистрируются как безработные после окончания школы или обучения, и заканчиваются временные контракты. Однако безработица среди молодежи также выросла больше, чем обычно, превысив 5%. Это явно отражает нынешнюю неохоту нанимать, сказал Шусслер. "Компании сообщают о меньшем количестве новых вакансий уже некоторое время".

При начале нового учебного года региональный отдел Северного Рейна-Вестфалии представил смешанную промежуточную оценку. Больше молодых людей решили пройти обучение в этом году. Количество заявок выросло примерно на 2% по сравнению с прошлым годом, достигнув примерно 102 200. Кроме того, количество заявок от иностранцев значительно увеличилось (+14%). Тем не менее, количество рабочих мест в компаниях (-4%) сократилось, сейчас около 102 100. Примерно 33 000 мест остаются незанятыми, с таким же количеством кандидатов.

Рост безработицы в Северном Рейне-Вестфалии привел к увеличению числа безработных в агентстве занятости до примерно 773 100 человек в августе. Этот рост безработицы влияет на различные секторы рынка труда, в том числе на количество новых вакансий, которые, как сообщается, сократились.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Началось в пятницу утром, перемещение в Афганистан из аэропорта Лейпциг/Галле.
Федеральные земли Германии

Пять человек афганского происхождения, прибывших из юго-западного региона, должны быть выдворены на самолете.

С июля 2021 года жители Афганистана, проживающие в Баден-Вюртемберге, избегали возвращения на родину из-за захвата власти талибами. Однако ситуация изменилась.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Стадион «Штайгервальд» в Эрфурте в настоящее время ищет спонсора формы в рамках лото, проводимого...
Федеральные земли Германии

Эрфурт ищет спонсора футболок через розыгрыш.

Ищет спонсора для футболки, Rot-Weiß Erfurt прибегает к необычному способу. Команда предлагает билеты взамен. Но эти билеты не очень доступны по цене.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Нерациональные лезвия не должны выставляться на показах на общественном транспорте в Гамбурге, как...
Федеральные земли Германии

Чеченский гражданин выступает за запрет ножей в автобусах и поездах.

Мэр Гамбурга Тщенцеscher в целом выступает за исключение опасных лезвий из общественного транспорта. После инцидента в Золингене он выступает за ужесточение запрета на оружие.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
День государства Северной Вьетнамской области почтит жертв Солингена через момент торжественного размышления.
Федеральные земли Германии

День государства Северной Вьетнамской области почтит жертв Солингена через момент торжественного размышления.

Прошла неделя, и трагический ножевой инцидент в Солингене по-прежнему вызывает эмоции. В ландтаге Дюссельдорфа проводится внеочередное заседание. Также Солинген почтит погибших.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно

Последние

Началось в пятницу утром, перемещение в Афганистан из аэропорта Лейпциг/Галле.
Федеральные земли Германии

Пять человек афганского происхождения, прибывших из юго-западного региона, должны быть выдворены на самолете.

С июля 2021 года жители Афганистана, проживающие в Баден-Вюртемберге, избегали возвращения на родину из-за захвата власти талибами. Однако ситуация изменилась.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Стадион «Штайгервальд» в Эрфурте в настоящее время ищет спонсора формы в рамках лото, проводимого...
Федеральные земли Германии

Эрфурт ищет спонсора футболок через розыгрыш.

Ищет спонсора для футболки, Rot-Weiß Erfurt прибегает к необычному способу. Команда предлагает билеты взамен. Но эти билеты не очень доступны по цене.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Нерациональные лезвия не должны выставляться на показах на общественном транспорте в Гамбурге, как...
Федеральные земли Германии

Чеченский гражданин выступает за запрет ножей в автобусах и поездах.

Мэр Гамбурга Тщенцеscher в целом выступает за исключение опасных лезвий из общественного транспорта. После инцидента в Золингене он выступает за ужесточение запрета на оружие.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно