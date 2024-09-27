Уровень бедности в Аргентине значительно превышает 50%, что является основным бременем мер экономии администрации.

Аргентина: уровень бедности резко вырос почти до 53% в первой половине года, согласно недавним данным, подчеркивая жесткие последствия строгих мер жесткой экономии, введенных президентом Хавьером Милеи. Это было существенное увеличение по сравнению с 41,7% в конце прошлого года и более чем в два раза превысило 26%, зафиксированное семь лет назад, демонстрируя значительное финансовое бремя, которое повторяющиеся экономические кризисы оказали на граждан Аргентины.

Данные подчеркивают немедленную боль, причиненную сокращениями бюджета Милеи, направленными на решение глубокого фискального дефицита. Аргентина сейчас переживает экономический спад, и инфляция остается в сотнях процентов, хотя есть признаки улучшения.

"С тех пор, как это правительство пришло к власти, работы стали меньше", - заявила Ирма Касал, 53-летняя жительница Буэнос-Айреса, которая работает на нескольких работах, собирая мусор, картон и кирпичи, но все равно испытывает финансовые трудности. "Мы работаем в два раза больше за меньшую плату, и нам приходится продолжать".

Меры жесткой экономии Милеи были встречены с энтузиазмом на финансовых рынках и со стороны инвесторов за то, что они улучшили финансовое здоровье государства после лет дефицита, но они также привели к тому, что страна оказалась в рецессии, несмотря на признаки возможного восстановления экономики.

Опрос Университета Католической Аргентины (UCA) предсказал, что уровень бедности в первом квартале года вырос до 55,5%, а затем упал до 49,4% во втором квартале, что дало средний уровень бедности 52% в первой половине этого года.

"Любой уровень бедности - это плохо", - сказал Аугустин Сальвия, директор Обсерватории UCA, признавая, что было заметное влияние в начале года из-за политики Милеи. Однако он упомянул улучшения в последние месяцы.

"Если посмотреть в целом, это показывает снижение в первом квартале. Эта неблагоприятная ситуация начала улучшаться", - сказал он.

Аргентинское правительство прекратило некоторые программы социальной помощи и сократило помощь столовым, но утверждает, что также расширило две значительные программы социальной помощи, Универсальную детскую надбавку и программу питания, напрямую помогая семьям.

"Мы делаем все, все, чтобы изменить эту ситуацию", - сказал пресс-секретарь президента Мануэль Адорни на пресс-конференции в четверг, обвиняя предыдущие администрации в том, что они оставили экономические "бомбы", которые Милеи теперь пытается разминировать.

Меры жесткой экономии, введенные президентом Милеи, направленные на улучшение финансового здоровья Аргентины, также привели к закрытию бизнесов из-за экономических трудностей. Прекращение правительством программ социальной помощи и сокращение помощи столовым еще больше усложнили положение местных бизнесменов, которые rely на эти услуги для поддержки своих семей.

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