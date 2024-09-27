Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ЭкономикаНовостибизнес

Уровень бедности в Аргентине значительно превышает 50%, что является основным бременем мер экономии администрации.

В первой половине года уровень бедности в Аргентине поднялся почти до 53%, как показали данные, представленные в четверг, свидетельствуют о первых конкретных последствиях строгих политик в области жесткой экономии президента-λυберала Хавиера Милеи.

 and  Max Becker
Время чтения 2 минут

Уровень бедности в Аргентине значительно превышает 50%, что является основным бременем мер экономии администрации.

Аргентина: уровень бедности резко вырос почти до 53% в первой половине года, согласно недавним данным, подчеркивая жесткие последствия строгих мер жесткой экономии, введенных президентом Хавьером Милеи. Это было существенное увеличение по сравнению с 41,7% в конце прошлого года и более чем в два раза превысило 26%, зафиксированное семь лет назад, демонстрируя значительное финансовое бремя, которое повторяющиеся экономические кризисы оказали на граждан Аргентины.

Данные подчеркивают немедленную боль, причиненную сокращениями бюджета Милеи, направленными на решение глубокого фискального дефицита. Аргентина сейчас переживает экономический спад, и инфляция остается в сотнях процентов, хотя есть признаки улучшения.

"С тех пор, как это правительство пришло к власти, работы стали меньше", - заявила Ирма Касал, 53-летняя жительница Буэнос-Айреса, которая работает на нескольких работах, собирая мусор, картон и кирпичи, но все равно испытывает финансовые трудности. "Мы работаем в два раза больше за меньшую плату, и нам приходится продолжать".

Меры жесткой экономии Милеи были встречены с энтузиазмом на финансовых рынках и со стороны инвесторов за то, что они улучшили финансовое здоровье государства после лет дефицита, но они также привели к тому, что страна оказалась в рецессии, несмотря на признаки возможного восстановления экономики.

Опрос Университета Католической Аргентины (UCA) предсказал, что уровень бедности в первом квартале года вырос до 55,5%, а затем упал до 49,4% во втором квартале, что дало средний уровень бедности 52% в первой половине этого года.

"Любой уровень бедности - это плохо", - сказал Аугустин Сальвия, директор Обсерватории UCA, признавая, что было заметное влияние в начале года из-за политики Милеи. Однако он упомянул улучшения в последние месяцы.

"Если посмотреть в целом, это показывает снижение в первом квартале. Эта неблагоприятная ситуация начала улучшаться", - сказал он.

Аргентинское правительство прекратило некоторые программы социальной помощи и сократило помощь столовым, но утверждает, что также расширило две значительные программы социальной помощи, Универсальную детскую надбавку и программу питания, напрямую помогая семьям.

"Мы делаем все, все, чтобы изменить эту ситуацию", - сказал пресс-секретарь президента Мануэль Адорни на пресс-конференции в четверг, обвиняя предыдущие администрации в том, что они оставили экономические "бомбы", которые Милеи теперь пытается разминировать.

Меры жесткой экономии, введенные президентом Милеи, направленные на улучшение финансового здоровья Аргентины, также привели к закрытию бизнесов из-за экономических трудностей. Прекращение правительством программ социальной помощи и сокращение помощи столовым еще больше усложнили положение местных бизнесменов, которые rely на эти услуги для поддержки своих семей.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Критика предложенной пенсионной системы возникает из немецкой экономической сферы
Политика

Критика предложенной пенсионной системы возникает из немецкой экономической сферы

Критика предложенной пенсионной системы возникает из немецкой экономической сферы Бизнес-руководители из Германии резко критикуют предложенный новый пенсионный план, называя обязательство сохранить уровень пенсии на уровне 48% к 2039 году "короткозорким и нереалистичным" в свете демографических сложностей. Президент Ассоциации работодателей Райнер Дюльгер выразил эти мнения в пятницу. Он подчеркнул,

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Камала Хarrис произносит речь во время батла за президентское кресло против Дональда Трампа в...
Экономика

Наступающая ситуация в размере 28 триллионов долларов будет только ухудшаться, поскольку Харрис и Трамп, по-видимому, игнорируют ее.

В недавнее время кандидаты в президенты выделяли свои стратегии по сокращению федерального бюджетного дефицита, а некоторые даже представляли себе нацию без какогок-либо дефицита

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
На основании недавних раскрытий, Трамп владеет значительным пакетом акций в размере 114,75...
Экономика

Значительные инвесторы выгружают акции на платформе Трампа "Правда".

Значительные инвесторы выгружают акции на платформе Трампа "Правда". Сотрудники, связанные с реалити-шоу Дональда Трампа "Ученик", которые совместно запустили его медиа-империю, быстро избавились от миллионов акций. Согласно новостным источникам, Энди Литински и Уэс Мосс, стоящие во главе United Atlantic Ventures, продали более 7,5 миллионов акций Trump

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
За сентябрь число безработных увеличилось на 180 000 и превысило показатели прошлого года.
Экономика

Ожидается временное замедление на рынке труда

Ожидается временное замедление на рынке труда С приходом осени обычно оживляется рынок труда. Однако слабая экономическая активность заставила компании отложить новые наймы, что привело к росту безработицы. Агентство по трудоустройству предупредило: если экономика не восстановится, безработица может достичь десятилетнего максимума. Спад на рынке труда в Германии, вызванный плохим состоянием экономики,

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно

Последние

Основной необходимый категорический количе للحكومة.
Политика

Федеральная администрация выделила сумму в 9,9 млрд евро для распределения международным организациям.

Федеральная администрация выделила сумму в 9,9 млрд евро для распределения международным организациям. В 2023 году Германия выделила внушительную сумму в 9,9 миллиарда евро различным странам в соответствии с международными нормами финансирования климата. Об этом объявило правительство Германии в пятницу, сообщают несколько министерств в Берлине. Благодаря этому вкладу Германия

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
При руководстве Союза центральное правительство не может продемонстрировать улучшенные способности...
Политика

Администрация во главе с Союзом, вероятно, не продемонстрирует превосходные административные способности.

Администрация во главе с Союзом, вероятно, не продемонстрирует превосходные административные способности. Согласно недавнему опросу, правительство, возглавляемое Союзом, предположительно будет выполнять свои функции так же, как и нынешняя спорная коалиция "траffic light". Только 34% ожидают улучшений, что на 4% меньше, чем в предыдущем опросе. С другой стороны, 16% прогнозируют

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
11:27 Потенциальное вторжение в румынское воздушное пространство российского беспилотного летательного аппарата
Политика

11:27 Потенциальное вторжение в румынское воздушное пространство российского беспилотного летательного аппарата

11:27 Потенциальное вторжение в румынское воздушное пространство российского беспилотного летательного аппарата 23:57 Фритц: США впервые поставляют управляемые бомбы УкраинеПрезидент Зеленский отправляется в США, чтобы представить свой "план победы" и запросить дополнительную военную помощь. Байден запечатывает пакет оружий на сумму почти восемь миллиардов долларов США для Украины.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Незначительно снизилась ожидаемая инфляция в еврозоне.
Политика

Незначительно снизилась ожидаемая инфляция в еврозоне.

Незначительно снизилась ожидаемая инфляция в еврозоне. В опросе Европейского центрального банка (ЕЦБ) среди потребителей в еврозоне среднесрочные прогнозы по инфляции показали небольшое снижение. Медианный прогноз инфляции на ближайшие двенадцать месяцев составил 2,7% в августе, достигнув самого низкого уровня с сентября 2021 года, и снизился по сравнению с предыдущим месячным

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно