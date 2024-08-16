- Ураган Эрнесто движется к Бермудским островам

Ураган "Эрнесто" приближается к Бермудам в Северной Атлантике и набирает силу. Вечером в четверг (по местному времени) ураган был усилен до категории 2, как сообщил Национальный центр ураганов США (NHC).

Центр шторма, по прогнозам, пройдет над или возле группы островов в субботу и продолжит усиливаться. "Эрнесто" уже достиг устойчивых ветровых скоростей около 155 километров в час.

Ожидаются сильные дожди на территории Британских заморских территорий в пятницу. NHC предупреждает о наводнениях. Восточное побережье США не должно быть直接 пострадавшим от "Эрнесто", но купальщики должны ожидать высоких волн и сильных течений и следовать инструкциям местных спасателей на пляже.

Отключения электроэнергии на Пуэрто-Рико

Тропический шторм стал ураганом вблизи карибского американского территории Пуэрто-Рико в среду, вызвав широкомасштабные отключения электроэнергии. Местные СМИ сообщают о сильных дождях, наводнениях и упавших деревьях. Острова Виргинские острова также почувствовали воздействие шторма.

Изменение климата увеличивает вероятность сильных штормов. Из-за особенно теплых океанских вод и ожидаемого начала "Ла Нины", фазы более холодной воды в Тихом океане, американское метеорологическое агентство NOAA предупредило о вероятности особенно сильного сезона ураганов в Атлантике в этом году. Этот сезон начинается в июне и длится полгода. Еще в июле "Берyll" сформировался, что является самым ранним когда-либо зарегистрированным ураганом категории 5 в сезоне.

Текущие погодные условия на Бермудах сильно влияют ураган "Эрнесто". Предсказанные сильные дожди в пятницу могут привести к наводнениям, как предупредил NHC.

Будучи еще тропическим штормом, приближающийся ураган "Эрнесто" вызвал широкомасштабные отключения электроэнергии на Пуэрто-Рико.

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