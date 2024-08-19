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Министр жилищного хозяйства Николь Разави ставит своей целью упростить расширение недвижимости для увеличения жилой площади. Внося поправки в строительные нормы страны через государственный кодекс, они ослабляют существующие нормы безопасности, как объяснил представитель ХДС агентству ДПА в Штутгарте. Например, при расширении, перепланировке или перепрофилировании здания только измененные части должны будут соответствовать современным, sometimes строгим, противопожарным нормам в будущем. Это, поскольку обратные противопожарные меры часто существенно повышают затраты на ремонт.

Этот изменение в государственном строительном кодексе открывает путь для большего количества жилья в существующих зданиях. Уже в 2019 году было установлено, что расширение крыш не требует дополнительных парковочных мест или специальных требований к доступности. Кроме того, начиная с 2023 года, такие расширения больше не требуют установки лифтов. Разави добавляет: "Тем не менее, мы все еще нуждаемся в новом строительстве, чтобы создать больше домов, потому что каждый апартамент имеет значение".

Одновременно Разави призвала владельцев пустующих съемных квартир быстро сдать их в аренду. "Многие из этих квартир пустуют из-за текущих ремонтов или модернизаций", - отметила она.

Поправки министра жилищного хозяйства в строительные нормы предназначены для облегчения расширения жилой площади путем требования соответствия только новым измененным частям современным противопожарным нормам. Это изменение также освобождает расширение крыш от требования дополнительных парковочных мест или установки лифтов с 2023 года.

В соответствии с новой жилищной политикой, теперь легче увеличить жилую площадь в существующих зданиях, так как эти поправки в государственный кодекс сделали расширение крыш менее требовательным, что приводит к экономии средств для владельцев недвижимости.

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