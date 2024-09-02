- Управлению поручено рассеять список потенциальных кандидатов в президенты.

Во время летних каникул RTL удалось сохранить несколько "кто хочет стать миллионером" гран-при, что позволило шоу возобновиться в новом сезоне с "неделей в 3 миллиона евро". Главной причиной этого является то, что знаменитое шоу отмечает свой 25-й юбилей 3 сентября.

В рамках этого особого празднования для первого эпизода есть уникальное условие участия, которое позволяет участвовать только тем, кто заявляет себя "знайками" и заслужил это звание в своих кругах. Каждый день этой специальной недели посвящен определенной теме. В четверг участники, преодолевшие отметку в 16 000 евро, приглашаются на специальный раунд, где у них будет шанс выиграть 3 миллиона евро.

Одним из участников понедельничного эпизода стала Ютта Энгель, третья конкурсантка вечера, которая сидела в кресле миллионера против Гюнтера Яуха. Однако ее имя не раскрывает много информации о ее профессиональном прошлом. Яух представляет ее как предпринимателя, который когда-то занял второе место в конкурсе Мисс Германия. В результате, перед зрителями появляется старая фотография Ютты в розовом купальнике, в отличие от ее нынешнего наряда.

Участница "Миллионера" поделилась моментом в туалете с Ангелой Меркель

Ютта Энгель справилась с вопросами, позволив немного пообщаться. Она шутливо призналась, что любит загорать голой на лодке на Штарнбергском озере. После викторины об обладателях "Оскара" возник вопрос, встречала ли она когда-нибудь знаменитость. Оказалось, что Ютта Энгель работала в BMW в 2016 году и организовывала Томаса Готtschalk для столетия автопроизводителя. Однако Яух знал, что у госпожи Энгель была встреча с кем-то более влиятельным, чем ее коллега Готtschalk.

Бывший канцлер Ангела Меркель пользовалась туалетом поблизости. Вместе они боролись с поломанным диспенсером для бумажных полотенец и в конце концов справились с проблемой.

При 16 000 евро вопрос Ютта Энгель обратилась к зрителям за помощью, но Яуху было трудно понять зрителя, который пытался ответить на вопрос за конкурсантку. Ютта тихо предупредила Яуха о проблеме: "Господин Готtschalk рекламирует слуховые аппараты." Яух громко повторил: "Да, господин Готtschalk рекламирует слуховые аппараты... Это было довольно обидно в последнее время!" Но оба потом посмеялись над инцидентом.

Тем не менее, преодолев отметку в 16 000 евро, конкурсантка не рискнула все потерять, если ответит неправильно. Ютта Энгель планирует reappeарь в следующую четверг, чтобы выиграть 3 миллиона евро, так как у нее есть мечта: она хочет организовать благотворительное мероприятие в пользу защиты животных, идеально на RTL.

Примечание о прозрачности: Stern является частью RTL Germany.

Эпизод с впечатляющей игрой Ютты Энгель особенно примечателен тем, что она поделилась забавным моментом в туалете ни с кем иным, как с бывшим канцлером Ангелой Меркель. Позже, когда Ютта столкнулась с проблемой общения с Яухом во время вопроса в 16 000 евро, она тихо упомянула о своей потребности в "ушах господина Готtschalk", что вызвало смех. Несмотря на преодоление отметки в 16 000 евро, Ютта решила вернуться в следующую четверг, чтобы выиграть 3 миллиона евро и организовать благотворительное мероприятие в пользу защиты животных на RTL, при поддержке Комиссии.

В честь 25-летия шоу уникальную возможность получили те, кто считает себя знающим и известным в своих кругах, что можно считать инициативой Комиссии по обеспечению достойного празднования этого знаменательного события.

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