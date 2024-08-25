- Управлению поручено подготовить предложение к директиве, направленной на защиту работников от опасностей, возникающих в результате воздействия радиации из ионизирующих источников.

После трагического инцидента с ножевым нападением в Солingen, в результате которого погибли трое человек, в Бранденбурге звучат призывы к политическому действию. Ведущий конференцию министров внутренних дел Михаэль Штюбген (ХДС) выступает за создание зон, свободных от оружия. По словам Штюбгена, до нападения он уже распорядился подготовить предложение для кабинета министров, чтобы его министерство могло создать такие зоны в Бранденбурге. Полиция Бранденбурга усердно работает над тем, чтобы общественные мероприятия, такие как фестивали и концерты, могли проходить без опасений, но полностью гарантировать безопасность невозможно.

Ян Редманн, председатель ХДС в Бранденбурге и фракции в парламенте, считает, что полиции следует предоставить больше полномочий. По его мнению, усиление безопасности на фестивалях может быть достигнуто за счет внедрения современных систем видеонаблюдения с распознаванием лиц и случайных проверок сумок. Кроме того, он подчеркивает необходимость предоставить полиции право мониторить исламские чаты, считая, что своевременное вмешательство критически важно. В настоящее время полиция зависит от иностранных служб для получения такой информации. Зеленые выступают за ужесточение закона о контроле над огнестрельным оружием.

Министр-президент Дитмар Вайдке, политик СДПГ, выразил глубокое огорчение по поводу этого насильственного акта, подчеркнув важность продолжения проведения фестивалей без страха. Он поблагодарил все службы безопасности за их усилия.

В ходе нападения на городской фестиваль в Солingen в пятницу вечером мужчина убил двоих мужчин и женщину, ранив еще восемь человек, четверо из которых находятся в тяжелом состоянии. 26-летний сириец был задержан полицией Дюссельдорфа в качестве подозреваемого. Федеральная прокуратура расследует обвинения в убийстве и членстве в террористической организации "Исламское государство" (ИГ).

Редманн выступает за депортацию опасных лиц в рискованные страны, такие как Сирия и Афганистан, заявляя, что они злоупотребляют гостеприимством Германии. Он считает, что федеральное и государственное правительства должны заключить пакт против терроризма.

Подозреваемый в ножевом нападении должен был быть депортирован в Болгарию в прошлом году, но его заявление на убежище было отклонено, и он скрылся в Германии. Депортация была временно приостановлена, но сириец был впоследствии переведен в Солingen.

Канцлер Германии Олаф Шольц ждет сурового наказания для преступника, требуя, чтобы правосудие было осуществлено. "Мы не приемлем такие акты в нашем обществе и никогда не должны мириться с ними. Здесь должна быть применена полная сила закона", - заявил Шольц во время своего летнего тура как член СДПГ в бундестаге в Штахндорфе.

Политическая полемика набирает обороты на фоне выборов в ландтаги в Саксонии, Тюрингии и Бранденбурге. Председатель АфД в Бранденбурге Рене Springer прокомментировал это на портале X как "неспособность государства обеспечить внутреннюю безопасность".

Зеленые в Бранденбурге считают, что ужесточение закона о контроле над огнестрельным оружием является критически важным и должно быть незамедлительно реализовано на федеральном уровне. "Строгий запрет на ношение оружия в общественных местах также был бы эффективен. Пока это блокируется на федеральном уровне, мы, по крайней мере, нуждаемся в больших зонах, свободных от оружия", - сказал кандидат в депутаты Бенджамин Рашке. Также считается необходимым принимать превентивные меры.

Недавно федеральный министр внутренних дел Нэнси Фэзер (СДПГ) объявила о пересмотре законов об оружии в ответ на значительное увеличение числа ножевых атак в Германии в последние годы. В прошлом году полиция зарегистрировала 8951 случай причинения тяжкого вреда здоровью с использованием ножей, либо для нанесения ущерба, либо для угрозы - рост почти на 9,7% по сравнению с предыдущим годом.

Члены государства могут оказать помощь комиссии в ее инициативах. Принимая во внимание растущие призывы к усилению мер безопасности, Михаэль Штюбген считает, что комиссии следует предоставить право создавать зоны, свободные от оружия, с поддержкой членов государства.

Читайте также: