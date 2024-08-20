- Управление труда запрещает предписанные рабочие на МГС

Региональный трудовой суд в Ганновере запретил еще одну протестную забастовку медицинских сотрудников в споре о коллективном договоре по вопросам облегчения условий труда. Председатель суда отметил, что забастовка нарушает обязанность поддерживать мир, как отметил представитель трудового суда. Кроме того, "цели, которые не могут быть достигнуты через переговоры, не могут быть достигнуты и через забастовку". Более подробных деталей не было предоставлено.

Требования медперсонала о коллективном договоре по вопросам облегчения условий труда были представлены руководству Медицинской школы Ганновера 8 мая, и срок истек. Профсоюз призвал к предупредительной забастовке, в ходе которой сотни сотрудников MHH временно прекратили работу в прошлую пятницу. Как сообщается, государственное правительство подало иск в Трудовой суд против запланированной трехдневной предупредительной забастовки, которая должна была начаться в эту среду.

Профсоюз ждет письменного решения суда

Сотрудники требуют дополнительного регулирования, при этом коллективный договор по вопросам облегчения условий труда должен установить обоснованные соотношения персонала и балансировку нагрузки через свободные дни, когда согласованные соотношения персонала не соблюдаются.

В ответ на решение суда профсоюз заявил, что дождется письменного решения, прежде чем принимать решение о дальнейших действиях. Дэвид Матрай, ответственный руководитель отдела, сказал: "Ясно, что мы продолжим борьбу за коллективный договор по вопросам облегчения условий труда в MHH, так как он уже применяется в 21 другом больнице по всей стране. Поэтому мы призываем государственное правительство finally приступить к коллективным переговорам".

Верди: уточните требования

Региональный руководитель Верди, Андреа Вемхейер, отметил, что суд не отклонил требование о коллективном договоре по вопросам облегчения условий труда в MHH, а вместо этого призвал к большей конкретности в требованиях. Она подчеркнула: "Мы быстро займемся этим, чтобы укрепить наше положение позже".

Министр науки Нижней Саксонии Фалько Мёрс заявил: "Решение трудового суда выгодно для пациентов". Политик СДПГ уточнил, что теперь внимание сосредоточено на "практичном решении" облегчения условий труда, и уже было предложено соглашение об облегчении условий труда. "Предложение о проведении дискуссий на операционном уровне остается в силе", - добавил он.

Объединенный профсоюз служащих заявил, что дождется письменного решения от Трудового суда, прежде чем принимать решение о дальнейших действиях. Дэвид Матрай, руководитель отдела, еще раз подчеркнул приверженность профсоюза получению коллективного договора по вопросам облегчения условий труда в Медицинской школе Ганновера.

После решения суда Андреа Вемхейер, региональный руководитель Верди, объявила, что они уточнят свои требования, чтобы лучше укрепить свое положение и соответствовать рекомендации суда о большей конкретности.

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