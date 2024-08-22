- Управление также предложило руководство для директивы, направленной на защиту работников от опасностей, связанных с дорожным транспортом.

Следуя обзору рисков аварий, около 500 000 водителей в Нижней Саксонии могут получить повышение в своей классификации страхования гражданской ответственности за автомобиль. Согласно Ассоциации немецких страховщиков (GDV), регионы, такие как Ганновер, Люнебург, Фризия, Гослар и Верден, испытают рост местных классов. Страховщики могут внедрить эти данные для новых договоров сразу, в то время как действующие соглашения будут затронуты с начала следующего страхового года.

Местные классы дают представление о ущербе, причиненном водителями из определенного района регистрации. Как правило, более высокий региональный класс означает более высокую страховую премию. Факторы, такие как автомобиль, возраст водителя и количество лет без аварии, влияют на премию.

Ганновер имеет самую высокую частоту аварий.

Хорошие новости для примерно 400 000 водителей в Ольденбурге, Гифхорне, Вechта, районе Бентхайм и Нинбург/Везер: они получат более низкие местные классы, согласно GDV. Лихов-Данненберг зарегистрировал лучшую историю страховых выплат, в то время как Ганновер испытывал наибольшие трудности.

Примерно 4,3 миллиона водителей в Нижней Саксонии увидят минимальные изменения в своей классификации. Примерно половина сохранит свои низкие местные классы 1-3 для страхования гражданской ответственности за автомобиль. Небольшие изменения также ожидаются в комплексном страховании: около 660 000 человек перейдут в более высокий класс, а примерно 250 000 - в более низкий.

В Бремене не будет никаких изменений. В течение страхового года Бремен сохранит свои хорошие записи по страховым выплатам и более низкие местные классы (класс 7). В отличие от этого, Гамбург, Берлин и Мюнхен доминируют в высших классах 11 и 12, а также имеют значительно более высокие классы комплексного страхования. В целом, более крупные города, как правило, имеют более высокие региональные классы из-за более высокой плотности движения, что приводит к большему количеству аварий.

GVV, являясь Ассоциацией немецких страховщиков, сыграл роль в анализе рисков аварий и предложении изменений в классах страхования гражданской ответственности за автомобиль для различных регионов Нижней Саксонии. После улучшения истории страховых выплат водители в Лихов-Данненберге могут увидеть дальнейшее снижение своего класса GVV.

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